FICL lanza la convocatoria “Los valores humanos en la cuarentena”

El Festival Internacional de Cine De León (FICL) lanzó la convocatoria “Los valores humanos en la cuarentena” un concurso en el que los participantes podrán grabar un cortometraje de 3 a 10 minutos de duración con la finalidad de fomentar la creatividad en este tiempo de pandemia y de quedarse en casa.

Cesáreo Rangel Cabrera, Director y fundador del Festival Internacional de Cine de León, comentó en en entrevista para El Sol de León que “en el concurso pueden participar aspirantes a estudiantes de cine, de comunicación y algunas otras carreras, jóvenes de preparatoria que tengan el gusto de hacer cortometrajes”.

“Este concurso queremos hacerlo por la pandemia, porque mucha gente está en casa y está en cuarentena y para que puedan hacer algún cortometraje, lo puedan hacer con su celular en casa por eso lo diseñamos así y para que la gente nos siga enviando cortos y esté al pendiente de nuestras redes sociales” dijo Rangel para la OEM.

La convocatoria “Los valores humanos en la cuarentena” se abrió este 1 de junio y se cerrará el 25 de septiembre, la bases se encuentran en redes sociales, como en instagram, facebook y YouTube “ya empezamos a recibir cortometrajes de este concurso” comentó Cesareo.

El titular del FICL comentó que el material recibido entrará a votación por los usuarios en redes sociales “ todos los cortometrajes que lleguen van a ganar con el premio del público,dependiendo las reacciones que tengan en YouTube, en Facebook en redes sociales van a estar nominados, esto es independiente a todas las películas que llegan cada año al Festival por la plataforma Festhome esa inicia en abril y termina en finales de mayo esa ya se cerró, no llegan películas de todo el mundo”.

La importancia es de que la gente que tiene tiempo en el encierro se entretenga en casa haciendo algo y que a la vez diga yo ya tengo tres meses en cuarentena y mejor me voy a poner en cuarentena y mejor me voy a poner a hacer un guioncito pequeño y me pongo a hacer un cortito con mi familia, con los hermanos , con los abuelos, con los papás y no se requiere que sea muy profesional es sacar la creatividad con un tema de sé agradecido, sé educado, sé amable, o sea los buenos valores, lo más reconocidos, Guanajuato es un estado en el que se habla mucho de los valores” comentó Rangel para El Sol de León.

Cesáreo Rangel comentó que la Sexta Edición del Festival Internacional de Cine de León se mantiene en pie con fecha del 4 al 8 de noviembre.

Acerca de la Sexta Edición del FICL, Cesáreo Rangel Cabrera comentó que se adaptará al nuevo escenario “nos vamos adecuando a la nueva época del encierro y nuestro festival está programado, no hemos movido nada, no hemos movido fecha, sabemos que va a ver un cambio en las audiencias, no vamos a poder tener muchas aglomeraciones, pero sigue programado como lo iniciamos desde fin de año pasado”.

Resaltó que el FICL se presentará en diferentes formatos “vamos a tener un formato muy moderno porque lo vamos a tener presencial, virtual y autocinema”.