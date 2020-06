El compositor leonés se estrena con “El sabor de la agonía”

El músico y compositor Alejandro Soluna lanzó su primer sencillo con el que se estrena como cantautor, aunque en la música ya lleva más de una década de trayectoria, su nuevo tema se llama “El sabor de la agonía”.

“El sabor de la agonía” se lanzó en febrero “es el primero de siete, es una misma historia, por cuestiones de la pandemia está un poquito pausada.

Alejandro Soluna nos compartió un poco de lo que relata su reciente tema “El sabor de la agonía”, “la letra de esta canción consta de un barón que al llegar a su casa, se da cuenta que su mujer ya no está y necesita saber porque pues solamente la única pista que tiene es una carta que ve en el sillón, la carte es clave del desglose de las demás historias y lo que les he prometido un final fuera de lo común entonces muchos piensan que hay finales felices pero el final no sé cómo vaya a estar, y habla de ese abandono” y añadió que ya se encuentra en todos las plataformas digitales y un video oficial en YouTube.

Soluna este año cumplió 18 años en la música profesional y nos compartió que se siente preparado, que ha crecido “tras dieciocho años siento que madurado mi forma de escribir, la mejora vocal de la técnica vocal, de mi guitarra, me siento más fuerte y más capaz para presentarse en el público o ante la televisión o algún periódico, más tranquilo y más gustoso de esto y ahorita ya es más familiar esto”.

Alejandro Soluna es nacido en León Guanajuato, comenzó carrera de intérprete un sábado 20 de abril de 2002 en la legendaria “Buhardilla”, como trovador.

Soluna platicó que busca que sus letras sean interpretadas por diversos conjuntos musicales “quiero seguir grabando, quiero seguro componiendo, quiero componer para grupos y bandas, el objetivo es que mis composiciones sean interpretadas por alguien más, me gustaría que en algún momento esto fuera más arriba o de algo que tengo, mi objetivo es trascender como compositor”.

A Soluna le gusta la balada romántica y la trova, estoy experimentando ahora con algunos huapangos y se me da mucho la facilidad de hacer varios géneros pero un género así decidido no lo tengo como tal por lo mismo que me gusta componer”.

El leonés nos compartió que en sus letras relatan historias, que se inspira en el amor y el desamor “pero también en las historias que uno llega a escuchar de los demás y las experiencias que otros han tenido, eso es experimentar en cabeza ajena de que sienten y confíen las cosas y les pido permiso para utilizar esa historia como una pequeña narración y hacer una canción” comentó Alejandro Soluna.

Alejandro Soluna ha ganado diversos concursos en dirección de Himno Nacional Mexicano y conjuntos corales.

Su más grande proeza dos coros dirigidos en un mismo concurso, gano 2do y 1er lugar

como Intérprete, además abró conciertos a reconocidos personajes de la música, Los leones de la Sierra de Xichu, Jaleo Puro, cantautores de León, como Paty Ibarra (3 ocasiones).