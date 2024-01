Un mes, sólo queda un mes para que mexicanos en el extranjero se registren y puedan votar

Don Feliciano, migrante mexicano que radica en los Estados Unidos se registró la semana pasada para votar en las próximas elecciones de México. “Esto será histórico para mí, porque será la primera vez que vote…”, dijo don Feliciano en un encuentro que tuvimos. Por increíble que parezca, este paisano nuestro que tiene décadas viviendo en la Unión Americana nunca antes había participado en las decisiones políticas de nuestro país. “Esta vez ayudaré a elegir la nueva ruta de México, para que mis hijos y sus hijos tengan mejores oportunidades de las que tuve yo y por lo que un día tuve que dejarlos”, concluyó don Feliciano, mostrándome su registro.

Queda un mes, sólo un mes para que los mexicanos que viven en el exterior, como don Feliciano, se registren y sean parte de la nueva historia de nuestro país, en la que todos, sin importar nuestro lugar de residencia, hagamos valer nuestra decisión.

Este 2024 es un año histórico, como lo describió don Feliciano, y lo es porque en varios países del mundo se llevarán a cabo elecciones. Según la Agence France Presse (AFP), en este 2024 cerca de la mitad de la población en el mundo (49%) vive en países en donde se realizarán comicios. Tan sólo unas 30 naciones elegirán a su presidente este año: El Salvador, Estados Unidos, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son de los países en los que habrá un nuevo rumbo. Si nos enfocamos en la Unión Americana, sabemos que es el país en el que millones de migrantes de todas las latitudes han encontrado en el “sueño americano” la salvación a sus vidas. Bueno, pues estos migrantes (incluidos, por su puesto, los mexicanos) serán clave en la elección de quien despache desde la Casa Blanca los siguientes cuatro años. Según una encuesta realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette, si hoy fueran las elecciones para el próximo presidente estadounidense, tanto el republicano Donald Trump como el demócrata Joe Biden tendrían el 50% de los votos cada uno. Esto es revelador y hasta cierto punto motivante para ambos contendientes, no obstante, lo sería aún más si dentro de sus campañas nos explicaran cómo piensan ayudar a migrantes, como don Feliciano.

Si nos enfocamos en las elecciones en nuestro país, podemos ver que hoy en día la participación de los mexicanos que radican fuera del país puede ser mucho más que moral, al estar siempre pendientes de sus seres queridos, o económica, con el envío de sus remesas. En la actualidad, los mexicanos en el extranjero tienen la oportunidad histórica de corregir el rumbo de nuestro país. Recapitulemos para comprender el contexto en el que se encuentra el voto desde el extranjero en México. El camino del voto en el exterior inició en el 2006, cuando, por primera vez, los mexicanos que radicaban en el extranjero pudieron votar en las elecciones presidenciales. Otro momento importante fue en 2014, al concretarse una reforma electoral que contempló tres puntos fundamentales para el voto extraterritorial: una nueva forma de credencialización, votar por senadores y gobernadores, así como la posibilidad de emitir el voto en persona o de manera electrónica. Finalmente, para 2018, eran 15 estados y la Ciudad de México los que ya consideraban el voto en el extranjero.

Si analizamos los datos, podemos ver que en las últimas tres elecciones presidenciales se han sumado poco más de 170 mil votos de mexicanos que radican fuera de territorio nacional, siendo Estados Unidos (78.85%), Canadá (4.3%) y España (4%) los países de donde llegaron la mayoría de los sufragios. Para muchos especialistas, la experiencia del voto en el extranjero no ha sido fácil en México ni para las instituciones electorales y, mucho menos, para los votantes. Una de las principales quejas en las elecciones del 2006 y 2012 fue que se solicitaba una credencial para votar que sólo se expedía en México, lo que inhibió la intensión de votar de miles de migrantes indocumentados.

No obstante a este difícil camino que ha recorrido el voto desde el exterior, para este 2024 las cosas son diferentes. Hoy, los mexicanos que radican fuera del país y quieran hacer valer su decisión electoral, sólo tienen que contar con su credencial para votar. En el caso de nuestros paisanos que no cuenten con su credencial o que ya no sea vigente, tienen hasta el 20 de febrero para solicitarla. Es decir, ¡les queda un mes para hacer este trámite! Es muy sencillo, deben ingresar a www.votoextranjero.mx y seguir los pasos que el mismo sistema va indicando para estar en la lista nominal y recibir su credencial. Si ya cuentan con ella y está vigente, entonces deben ingresar nuevamente a www.votoextranjero.mx y elegir la modalidad de su voto, la cual puede ser por internet, postal o presencial en las sedes consulares aprobadas por el Instituto Nacional Electoral.

Don Feliciano está sentado y disfruta de su comida favorita: ¡unos ricos tacos! Se le nota contento, sobre todo porque sus hijos lo visitaron desde México. Platican en familia de lo que ocurre en su pueblo de origen y al que tanto extraña. “Este año estaremos mejor, lo sé…”, comenta don Feliciano a uno de sus hijos. No sólo será la primera vez en su vida que don Feliciano votará, también es la más importante y lo es para todos los mexicanos, porque esta elección definirá la nueva ruta de México. Un mes, queda un mes para que los mexicanos en el extranjero se registren y puedan hacerse escuchar tan fuerte que los escuchemos en las urnas el próximo dos de junio.

Amigo migrante, recuerda que puedes registrarte para votar desde el extranjero en www.votoextranjero.mx.





Coordinador Nacional Migrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional

Facebook @juanhernandez.org

Twitter @JuanHernandezS