Pepe, uno de los millones de migrantes que forman parte de La Gran nación transnacional mexicana

En una de mis colaboraciones pasadas, les hablé de Pepe, quien trabaja por las madrugadas en una empresa de limpieza que brinda servicio a un hospital de Carolina del Norte. Hace cuatro años, Pepe dejó su natal Veracruz para buscar el “sueño americano”, sin embargo, lejos estaba de imaginarse que le tocaría ser parte de esos “héroes” que trabajaron en actividades esenciales durante la pandemia de Covid-19. “Nunca dejé de apoyar a mi familia, al contrario, aunque cada vez la situación era más peligrosa siempre enviaba puntualmente mis remesas, para que no les faltara nada”, me contó Pepe, quien acudió a uno de los encuentros con migrantes mexicanos en Estados Unidos que realizamos en el Frente Amplio por México. La de Pepe es otra de las muchas historias de personas que lograron no sólo superar las adversidades por su condición de migrantes sino que hoy son ejemplo de valentía y, como muchos especialistas lo señalan, son pilares del país más poderoso del mundo. Pero, además de ser un ejemplo de solidaridad, Pepe es de los millones de migrantes que, sin saberlo aún, forman parte de la gran nación transnacional mexicana.

Vivimos tiempos de una incertidumbre sin precedentes. Actualmente sufrimos conflictos bélicos que tienen en tensión diplomática al mundo entero. Enfrentamos grandes retos por los estragos que generó la pandemia de Covid-19. Somos testigos de confrontaciones en Centroamérica y Sudamérica que han provocado una inusitada movilización masiva de personas. A pesar de estas adversidades que hemos sufrido en los últimos años en el plano internacional, México sigue siendo reconocido a nivel mundial por contar con una gran riqueza natural, cultural, económica y, sobre todo, social. A México se le voltea a ver como una nación de grandes proporciones en todos los sentidos y con un futuro envidiable. Somos una gran nación, sobre todo si tomamos en cuenta al gran activo que tenemos en México y el cual, incluso, se encuentra en gran medida más allá de las fronteras: hablamos de nuestra gente. Sin embargo, ¿cómo vemos los propios mexicanos a nuestro país y, más importante aún, cómo lo ven nuestros gobernantes para capitalizarlo?

Algunas personas me han preguntado, ¿a qué se refiere con la Gran nación transnacional mexicana? Como respuesta, les he reiterado lo que Xóchitl dice: “nuestro país está formado por 170 millones de mexicanos, 130 millones que viven en el territorio nacional y 40 millones más allá de nuestras fronteras (97% en Estados Unidos).” En este sentido, la visión que tienen Xóchitl es de que México debe construir un futuro que incluya a esta nación transnacional como un todo, generando las condiciones para que todos los mexicanos gocen y puedan ejercer todos los derechos y, a la vez, disfruten de los mayores niveles de seguridad, bienestar y desarrollo sin importar dónde se encuentren. Así, el gobierno mexicano debe contar con políticas y programas que garanticen una nación transnacional mexicana unida y próspera.

Por eso, es importante hacer un diagnóstico y evaluación de la realidad actual de los mexicanos más allá de las fronteras, así como de las leyes, instituciones y programas que tiene el gobierno mexicano para su defensa, apoyo, mejora de condiciones de vida e integración como parte de la nación transnacional mexicana. Tomando como referencia este diagnóstico y evaluación, se podrían proponer ideas y recomendaciones de acciones inmediatas sobre cómo maximizar su nivel de seguridad, bienestar y desarrollo, buscando la integración plena en una gran nación transnacional mexicana. Como ya lo comenté en párrafos anteriores, vivimos un momento histórico que debemos aprovechar si deseamos consolidar un país en el que existan oportunidades para salir adelante, con la seguridad de vivir en total tranquilidad, de ver a nuestros hijos cumplir sus propios sueños sin tener que abandonar su país.

Finalmente, paisanos como Pepe hoy no sólo son parte del “PIB Latino” sino que, sobre todo, son parte de la gran nación transnacional mexicana y levantan la mano para hacer que su sudor diario se traduzca en el cambio histórico que, estoy seguro, provocaremos en México a partir del próximo 2 de junio del 2024.





