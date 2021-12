Momento Corporativo | Megacable y sus malas prácticas comerciales

Apenas el 29 de noviembre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que preside Adolfo Cuevas determinó que la empresa que preside Enrique Yamuni es un agente con poder sustancial en el servicio de televisión de paga, pero prácticamente de inmediato surgieron en el sector nuevas preocupaciones por las prácticas anticompetitivas en las que estaría incurriendo el operador. Y es que hay evidencias de que en los distintos lugares del país en los que opera Megacable, no ofrece a los usuarios la posibilidad de contratar exclusivamente el servicio de televisión de paga, bueno de hecho no ofrece ese servicio a los usuarios a menos de que de manera forzosa le contraten el servicio de banda ancha fija, que es una de las prácticas que más preocupan a los organismos que regulan las telecomunicaciones en todo el mundo porque atenta contra del bienestar de los usuarios, al limitar o cancelar su capacidad de elegir libremente al operador de su conveniencia. En este caso, es preocupante la práctica desarrollada por Megacable, sobre todo en los mercados en los que dicho operador no tiene competencia de algún otro proveedor de servicios de televisión de paga, o bien, de la integración de tres servicios o triple play.

Hay que recordar que el IFT analizó a detalle la compra que hace dos años realizó Megacable de más de 50 mil suscriptores y la red de fibra óptica que era propiedad de Axtel en Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Querétaro. Como resultado de la transacción Megacable incrementó su participación de mercado en el segmento de televisión de paga en distintas ciudades relevantes en las que ya ejercía un dominio por años, como es el caso de Guadalajara, ciudad en la que incluso se ubican sus oficinas corporativas.

Mejor escenario

Invex mejoró el precio objetivo de las acciones de Becle que cotizan en la BMV de 50 a 53 pesos (ayer cerraron en 51.6 pesos) debido a que consideró que la valuación del productor de tequila Cuervo es atractiva y además por la perspectiva positiva para el crecimiento de los ingresos que compensarían un nivel de rentabilidad cauteloso producto de los retos en materia de cadena de suministro que actualmente enfrenta, al igual que muchas otras empresas, la empresa mexicana. La casa de bolsa explicó que este año mejoró sus estimaciones de volumen e ingresos por el dinamismo del mercado mexicano y del resto del mundo, que compensó la debilidad de norteamérica donde influyó además una dificil base de comparación. Pero para 2022, reiteró su perspectiva positiva e incluso mejoró sus proyecciones de crecimiento para Norteamérica y México ante la recuperación de los productos premium. En los primeros 9 meses del año, Becle reportó un aumento de 8.2% en sus ingresos totales con respecto al mismo lapso de 2019, y un volumen 9.2% mayor en el mismo lapso que logró amortiguar el efecto negativo de la depreciación cambiaria.

@robertoah