León, Gto.- Madurez y mayor seguridad envuelven a Ángel Camacho Ramírez, quien está confirmado dentro del selectivo mexicano de para natación que acudirá a París 2024. El representante leonés ya se ilusiona por tomar lugar en la alberca y ganarse un puesto en el podio para lucir el oro francés en los que serán sus segundos Juegos Paralímpicos.

A finales de febrero el Comité Paralímpico Mexicano presentó un primer padrón de representantes clasificados a la máxima justa del deporte adaptado en la disciplina de para natación. Aquella lista tuvo nueve integrantes: dos mujeres y siete varones. Junto a Camacho Ramírez también fueron confirmados los guanajuatenses, Fabiola Ramírez y Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez.

“Estar en esa lista ha sido un motor para mí, ahora sí que me toca seguir entrenando con mayor compromiso y fuerza. Ahora la ilusión es dar muy buenas marcas para México y por supuesto ahora me enfoco en la medalla de oro, esa es mi mayor deseo, sé que lo puedo lograr, voy más maduro y con experiencia en varios eventos internacionales”, subrayó Ángel Camacho en charla para Noticias Vespertinas.

Para la edición de Tokio 2020, ‘Angelito’ acudió con apenas 16 años, siendo uno de los más jóvenes de la delegación azteca. Para orgullo del deporte mexicano, pese a su corta edad, se hizo de la presea de bronce en los 50 metros dorso S4.

Ángel Camacho ya piensa en París 2024 y en ganar el oro francés / Francisco Carmona / El Sol de León

“A diferencia de los Paralímpicos pasados, me da mucha confianza que la lista se da con mucho tiempo de anticipación, para Tokio la lista se anunció con poco tiempo, ahora son casi seis meses. Eso ayuda mucho a planificar entrenamientos, viajes y competencias, pero principalmente me ayuda a trabajar en mí mismo porque ya me siento allá, así que hay que darlo todo”, añadió Camacho Ramírez.

Durante el último ciclo Paralímpico, el ‘tritón guanajua’ se ha consolidado como uno de los mayores exponentes en la alberca, entre su palmarés personal ya lucen varias preseas que ganó los Campeonatos Mundiales de Para Natación Madeira 2022 y Manchester 2023, así como varios metales cosechados en Para Series Mundiales.

En 2023 también se consagró multimedallista en los Juegos Parapanamericanos de Santiago con dos oros y dos platas. De igual forma implantó cinco nuevas marcas continentales.

Descontando los días en el calendario, Camacho confirmó que sus pruebas para París 2024 serán los 50, 100 y 200 metros libres, el 150 combinado y los 50 dorso, siendo esta última su evento principal.

Actualmente, se mantiene concentrado en Ciudad de México, para mayo sale a Europa para competir en Alemania. Posteriormente, llega a España para sostener un campamento junto al equipo mexicano, esto con miras al arranque de los primeros Paralímpicos que alberga París y cuyo desarrollo será del 28 de agosto al 8 de septiembre.

