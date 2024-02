El “sueño americano” de Pedro y la voz de millones de latinos que lo alientan

Pedro trabaja como personal de limpieza por las madrugadas en un hospital de Arizona. Hace cuatro años, Pedro escapó de la terrible situación que vivía en Venezuela para buscar el “sueño americano” y lejos estaba de imaginarse que le tocaría ser parte de los “héroes” que trabajaron en actividades esenciales durante la pandemia de Covid-19. “Nunca dejé de apoyar a mi familia, al contrario, aunque cada vez la situación era más peligrosa siempre enviaba puntualmente mis remesas”, me contó Pedro cuando lo conocí en un restaurante de comida mexicana.

La de Pedro es una de las tantas historias de latinos que lograron no sólo superar las adversidades en la Unión Americana, sino que hoy son pilares económicos de sus familias y del país más poderoso del mundo. En este 2024, esos millones de latinos (según el último Censo de diciembre de 2023 se estima que son 63 millones de latinos) tienen algo más que sueños por cumplir y heridas a sanar: si así lo deciden, con su voz podrían alentar a demócratas o republicanos y definir las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. La pregunta que surge es: ¿Biden y Trump sabrán escuchar las voces de los latinos para mejorar sus condiciones de vida o sólo son moneda de cambio para ganar votos? ¡Pronto lo sabremos!

Hablo de la historia de Pedro porque uno de los grandes debates en los Estados Unidos es sobre el impacto de las personas migrantes en ese país. Si nos enfocamos tan sólo en el tema económico, un reporte de la Universidad de California en Los Ángeles y de Lutheran University destaca la gran contribución de la comunidad latina al Producto Interno Bruto (PIB) de la Unión Americana. Este reporte muestra que si los latinos que viven en los Estados Unidos conformaran un país, serían el quinto PIB más importante del mundo, superando a naciones como la India, el Reino Unido y Francia. Así mismo, el estudio afirma que si sumáramos el PIB Latino más el PIB de México se generaría una zona económica que ocuparía el tercer lugar a nivel mundial. Pero la trascendencia de la comunidad latina en Estados Unidos ha crecido también en otros aspectos. Un estudio del Centro de Investigación Pew estima que en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, en 2020, tuvieron la oportunidad de votar 32 millones de latinos, 15% más en comparación con las elecciones presidenciales del 2016. Finalmente, se proyecta que, para las elecciones del 2024, serán aproximadamente 36 millones de latinos los que podrán votar.

De entrada, estos números son invaluables para los bunkers demócratas y republicanos. Veamos. El 46 % de los votantes latinos residen en dos de las “joyas” de quienes suelen ganar las elecciones en Estados Unidos: California, con 7.8 millones, y Texas, con 5.6 millones, aproximadamente. En este sentido, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques publicó recientemente un texto en el que señala (según la fuente Pew Research Center) que el 66% de los latinos habilitados para votar viven en algunos de los estados con mayor cantidad de votos electorales: California (55), Texas (38), Florida (29), New York (29) y Arizona (11), en orden descendiente. En resumen, son estados con gran número de migrantes que, si así lo deciden, podrían hacer valer su voto para las elecciones presidenciales de Estados Unidos y marcar un antes y un después. En este sentido, ¿habrá que poner atención a los especialistas que se preguntan si ya es hora de crear el concepto Producto Interno Político?

Sabemos que gran parte del éxito que ha tenido Donald Trump, sobre todo en los sectores extremistas, es por su mensaje de odio contra los migrantes. Pero, ¿qué hay del otro lado de la moneda? ¿Qué han hecho los demócratas para capitalizar el poder latino del que les he hablado tan sólo el último año? No olvidemos que a finales del 2022, la demócrata Katie Hobbs ganó la gubernatura del Estado de Arizona, después de 13 años en que los republicanos estuvieron en el poder. ¿Cuál fue su fórmula? Hizo un llamado a los millones de latinos que han vitalizado a su país, a los jóvenes estudiantes y a los dreamers, que siguen soñando con trascender en la vida y, de paso, ayudar al país que les dio alas para soñar en crecer.

Pedro ha terminado un turno más en el hospital donde trabaja en Arizona. Está agotado y, en ocasiones, siente que ya no puede más. No obstante, observa las fotos de su esposa y su hija en el buró de su recámara y se va a dormir con el sueño de que las cosas pronto cambiarán. Por lo pronto, se consuela con dormir, mientras escucha cómo los vecinos (una familia de mexicanos) festeja el cumpleaños de alguno de ellos. Se escuchan felices, animosos y cantando una canción que en coro son las voces latinas que lo alientan a no detenerse: “¡Ay, ay, ay ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones!”.

Coordinación Nacional Migrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional