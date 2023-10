Contrastes: Claudia vs. Xóchitl en California y “amigos” se reúnen en Palenque

Me encuentro en Los Ángeles, California, frente al Million Dollar Theatre, donde Claudia Sheinbaum se reunió con grupos de paisanos. Algunos comentan que, por la mañana, Claudia se reunió con ellos y no quiso responder a temas importantes para su causa. Mientras tanto, yo atiendo entrevistas, cruzando la calle con medios internacionales en las que me preguntan sobre los contrastes entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Por su parte, Xóchitl visitó a los migrantes en California durante dos días y medio. Trabajó en la pizca de fresa junto con mujeres jornaleras y platicó con dreamers y líderes migrantes. Ellos le enfatizaron la importancia de regresar el programa 3X1 y mejorar la atención de los consulados, cosa que Xóchitl ya está impulsando como senadora, al presentar el Presupuesto para todos, en el que se consideran 700 millones de pesos para reincorporar el programa 3x1 y 500 millones para fortalecer a los consulados. Por su lado, Claudia, según los medios de comunicación, ofreció pocas entrevistas para explicar por qué el gobierno federal ha dejado en el olvido a los migrantes.

Antes de finalizar las preguntas sobre Claudia y Xóchitl, un reportero me cuestiona sobre los pocos contrastes en la reunión de Palenque, Chiapas, entre el presidente López Obrador y “unos amigos” (como los han bautizado en la prensa) y en la que, dicen sus organizadores, servirá para encontrar soluciones a la creciente migración que se registra en la frontera entre México y Estados Unidos. “No obstante a estas buenas intenciones, la realidad es que estamos ante una crisis migratoria que, de no tener la buena voluntad de los involucrados en esta reunión, pasará a la carpeta de la intrascendencia”, les comento con total seguridad.

Además del presidente mexicano, a esta reunión (titulada Una vecindad fraterna con bienestar), asistieron los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel; Colombia, Gustavo Petro; Honduras, Xiomara Castro; Venezuela, Nicolás Maduro; Ecuador, Guillermo Lasso; Guatemala, Alejandro Giammattei, y el primer ministro de Haití, Ariel Henry. ¿Y cuál fue la finalidad de juntar a estas personalidades en nuestra frontera sur? Para algunos especialistas, el encuentro representó una inmejorable oportunidad para tomar decisiones consensuadas que ayuden a lograr una movilización segura, organizada y normalizada, como lo dicta el Pacto Mundial por la Migración, firmado en el 2018. Si bien la intención fue reflexionar sobre las causas de la migración, ir al fondo del problema y no sólo contener o militarizar las fronteras, al final sólo las imágenes de “amigos de ideales” son las que aparecen en las portadas de los principales medios de comunicación.

Pero ¿cuáles son las dimensiones del problema que se debatió en Palenque? Las problemáticas de los países latinoamericanos se han recrudecido en los últimos años, provocando la expulsión de miles de personas que buscan encontrar en el “sueño americano” la solución a sus pesadillas. Al respecto, especialistas como Tonatiuh Guillén López, extitular del Instituto Nacional de Migración, nos comparte datos reveladores en su último artículo México y la migración latinoamericana: las disyuntivas de Palenque: “Si consideramos únicamente a los países invitados a la reunión de Palenque y si sumamos el número de personas que a partir de enero de 2022 y hasta agosto de 2023 han sido registradas como encuentros por la autoridad migratoria de Estados Unidos, el total asciende a cerca de 3.5 millones”. Al final de su texto, Tonatiuh es claro y punzante: “Si el enfoque persiste en que todo se reduce a empleo y a invitar a países desarrollados a invertir en la región, se habrá atendido una parte significativa, pero no sustancial de las causas estructurales. Si fueran así las conclusiones, la fotografía del evento en Palenque sería muy vistosa, pero muy desenfocado resultará el horizonte de alternativas imaginadas”.

Y ya que estamos con interrogantes, surge una más: ¿Qué está haciendo Estados Unidos para cooperar en esta causa que encabeza López Obrador? ¡Muy poco! Aunque no fue invitado a la reunión de Palenque, estoy seguro de que el nombre de Joe Biden estuvo presente en muchos de los comentarios, y para nada debieron ser positivos. No olvidemos que hace apenas dos semanas, autoridades estadounidenses se reunieron con sus similares mexicanos para acordar acciones contundentes en cuestión migratoria. Como consecuencia de dicho encuentro, sólo unos días después el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados alertó sobre la reanudación de deportación de personas de México a otros países (en su mayoría migrantes irregulares de Cuba, Guatemala, El Salvador y Honduras).

Más allá de las fotos oficiales y los elogios que seguramente se brindaron en Palenque, es importante pensar en lo que sigue. No olvidemos que en 2024 se elegirá a la o a el presidente de México y el tema de la migración será fundamental. En este sentido, y como lo comenté al inicio de este artículo, existen contrastes muy marcados entre Claudia y Xóchitl. Mientras Xóchitl se acerca a los migrantes, los escucha y les responde con acciones, Claudia se resguarda en la comodidad de la lejanía. “Debemos buscar a los migrantes, estar de cerca y hacerlos sentir como lo que son: parte de México”, dijo Xóchitl en una entrevista.

Y tú, ¿qué opinas?





