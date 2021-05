¿Campañas Políticas 2021?

Estimado lector estamos a unos cuantos días de ir a las urnas a elegir al candidato de nuestra preferencia, este proceso tiene como actores a los partidos políticos y sus candidatos y somos los ciudadanos quienes a través de nuestro voto vamos a elegir a nuestros representantes del poder público.

Como reza el artículo 39 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este poder se instituye para beneficio del pueblo lo que además faculta la modificación de la forma de gobierno, me refiero a la soberanía, cuyo término fue utilizado en el siglo XVIII durante la revolución francesa por Juan Jacobo Rousseau que influyó determinantemente en América y sustanciaron a los movimientos independentistas, en nuestra Constitución Sentimientos de la Nación de Apatzingán en 1812 aparece por primera vez el término y hoy en día este término sigue acuñado en la Constitución vigente en el marco de los artículos 39, 40 y 41.

El último artículo a que hago referencia también señala que los partidos políticos son entidades de interés público y su finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, esta norma constitucional en su parte medular es el argumento y sustento de los procesos electorales y de la regulación de los partidos políticos y los órganos encargados de vigilar el desarrollo de las elecciones como lo es el INE.

Tenemos tres décadas de que nuestro País logró un avance muy importante en los procesos electorales que representan un beneficio y una fortaleza para nuestra democracia. Antes de la creación del órgano autónomo IFE era el Poder Ejecutivo quien a través de la Secretaria de Gobernación a nivel federal y las Secretarías de Gobierno en las entidades eran los responsables del desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, lo que ciertamente representaba una forma de autocontrol para seguir manteniendo el poder y sumando además que su partido el PRI con respecto a sus decisiones de elegir candidatos materialmente la decisión final era del Presidente de la República.

Lo importante es que quedaron atrás todas esas acciones con la reforma constitucional, los fraudes electorales han ido despareciendo del mapa político electoral y todo aquel conflicto que surja es desahogado en las diferentes instancias electorales y ahora resulta que los gobernantes en turno están incomodos por las decisiones que en últimas fechas ha tomado el INE.

Algunos actores políticos se han inquietado a tal grado, que a los cuatro vientos piden su desaparición al verse afectados sus intereses por no haber cumplido con la ley y lo que más llama la atención son las declaraciones públicas de Andrés Manuel López Obrador, quien parece estar metido más en campaña política que en lo que a sus deber corresponde, queramos o no es el presidente de México y no de unos cuantos, el señor debe realizar sus funciones y dejar que los partidos y sus candidatos sean los que resuelvan sus diferencias ante los diversos órganos electorales por la vía de la legalidad.

Basta de intromisiones, el Presidente debe asumir su responsabilidad y atender lo que la propia Constitución señala, es decir, en cuanto a excepción, únicamente podrán informar sobre servicios educativos y de salud o las necesarias en protección civil para en casos de emergencia. Hay otros temas pero únicamente estaré haciendo referencia al tema político-electoral atendiendo a los principios constitucionales, al ser nuestra Constitución la Carta Fundamental que dirige la vida política de nuestra nación no solamente en la parte orgánica donde se describen las atribuciones de los poderes públicos, sino sobre todo en la supremacía de las normas fundamentales y la protección de los derechos humanos.

Otro aspecto que llama la atención es la campaña política que al día de hoy realizan los candidatos de los diversos partidos que están en disputa y buscando convencer al electorado para obtener el voto.

A través de diversos medios de comunicación estamos viviendo diversas facetas de esta campaña política, por ello la pregunta es ¿Campañas Políticas 2021? Al parecer y nos hacen pensar que más que una campaña de propuestas, de responsabilidad frente al ciudadano, parece otra cosa y no campaña política, parece un realty para ver quien tiene más gracia y vemos a los candidatos realizando funciones que no son propias para nuestra política y nuestra democracia, los mexicanos queremos gente preparada, seria, responsable que nos represente correctamente, que conozcan el papel que asumirán, no queremos bailarines, ni show, ni artistas porque incluso para ello les falta el arte de ser artista pero al ser histriónicos lo que viene a ser una afección mental por la cual las personas actúan de una manera muy emocional y dramática que atrae la atención hacia ellas.

Imaginemos que harán en el Congreso Federal o Local, cuáles serán sus propuestas, sus iniciativas, en fin, la mayoría de los candidatos son de poca monta y ello es temerario para el desarrollo y fortalecimiento de la vida democrática del país, esto es lo que se tiene, por lo que debemos ser muy cautelosos y saber elegir adecuadamente y no equivocarnos, como hoy en día mucha gente lo refiere que se equivocó en el 2018 pensando que vendría un verdadero cambio y no ha sido así.

Lamentable y triste también el hecho de las conductas delictivas en el orden político al ver cómo han sido asesinados o se ha ejercido violencia contra candidatos de diferentes partidos, lo que de ninguna forma ayuda a fomentar la participación para fortalecer nuestra democracia.

Lamentable estemos viviendo campañas que versan de todo menos de una política de propuestas seria y con visión de una mejor nación. Lamentable que AMLO meta las manos en el proceso electoral, Lamentable que las normas de nuestra Máxima Ley que es la Constitución se la pasen por el arco del triunfo. Para no seguir lamentando nos tenemos que reactivar como ciudadanos y participar con nuestro voto este 6 de junio, y de forma responsable elegir la mejor opción que nos represente y como ciudadanos ejercer nuestros derechos y buscar que con nuestra participación se genere un mayor equilibrio del poder y no seguir permitiendo que recaiga en un solo personaje, esto representa un retroceso en nuestra democracia.

Luis Ernesto Gutiérrez Alcalá

Mediador y Conciliador Privado No. 0036

Certificado por el CEJA

Fb Luis Ernesto Gutiérrez Alcalá