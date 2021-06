Proceso electoral en sus tres etapas (preelctoral-electoral-postelectoral)

Los mexicanos estamos viviendo una nueva historia político-electoral, a la que al parecer faltan páginas por escribir, pues el proceso electoral no termina el día de la jornada electoral, es decir, no concluye con el voto del ciudadano. Esta elección intermedia en el que los mexicanos participamos es quizás una de las de mayor participación en un proceso electoral intermedio, aun cuando se habla poco más de un 50% de votación, las elecciones intermedias anteriores que recuerde representaban no más de un 45% de votantes, siendo que el mapa político a nivel nacional si genera un cambio en la composición de la Cámara de Diputados y en el ámbito local, los resultados materialmente iguales con algunos salvedades, tanto para el Congreso Local como para los Ayuntamientos. Me quedo con esta frase del Diputado Juan Carlos Romero Hicks que menciono en su último discurso en Tribuna de la Cámara de Diputados, una vez pasado el proceso electoral “nadie gano todo-ni nadie perdió todo”, “hoy todos los partidos políticos somos minoría”.

Primera etapa del proceso pre-electoral.- La reseña no la haré desde que se instalaron los órganos electorales desde el mes de septiembre del 2020, me avocaré a mencionar que en esta primera etapa y una vez que los partidos políticos cumplieron con el requisito de registrar a sus candidatos a los diferentes puestos de elección popular, diputados federales, diputados locales y ayuntamientos, en algunos casos en particular como lo fue Guerrero y Michoacán el Instituto Nacional Electoral a través de un acuerdo cancela el registro de sus candidatos a gobernador por no acreditar gastos de campaña. Lo que en su momento fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esas fueron una de las primeras sorpresas.

Entrados en campañas políticas de los diferentes partidos políticos y sus candidatos en el ámbito nacional y estatal, en seguimiento a sus actividades, promesas y propuestas de campaña, desafortunadamente encontramos perfiles muy bajos de diferentes actores, quisiera referirme a los de vocación política, pero este proceso preelectoral, deja muchas pero muchas interrogantes, candidatos vestidos de payasos, candidatos con un léxico lleno de vulgaridad, tardeadas gruperas, falta de propuestas, centrados más en la parte mediática para atraer la atención de los ciudadanos, muy pocos dedicados realmente a realizar una campaña de propuestas, aprovechando las redes sociales, manejo de marketing político, es lo menos que podemos señalar de la pasada campaña preelectoral en relación a ese contexto.

Lo peor de los acontecimientos en esta etapa lo encontramos en la violencia y salvajismo político, candidatos asesinados, secuestrados, amenazados, golpeados, esta ha sido una de las campañas político electorales más desastrosas de los últimos tiempos, más de un centenar de candidatos asesinados de diferentes partidos políticos, Guanajuato no escapo de tan lamentable situación, por señalar a Juan Antonio Acosta precandidato del PAN a la Alcaldía de Juventino Rosas o el último y más reciente la candidata de Movimiento Ciudadano Alma Rosa Barragán que competía por la Alcaldía de Moroleón, ambos de nuestro Estado.

La última mencionada fue asesinada pocos días antes de la elección y fue sustituida por su hija Alma Denise Sánchez quien fue registrada ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y que en la jornada electoral se impuso a los candidatos del PAN y de Morena, podrá decirse que el voto ciudadano fue una muestra de empatía en favor de la candidata

En diversas entidades del país sucedieron acontecimientos similares, secuestrando y asesinando a candidatos. Hay tienen una tarea importante las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad en los próximos procesos electorales, porque el de 2024 marcará el rumbo del país, la competencia inicia materialmente partidos y sus líderes buscan posesionarse, esperemos que el entorno sea diferente y no resulten campañas políticas como las que acabamos de vivir en diferentes entidades del país.

Segunda etapa Jornada Electoral.- En nuestro país se instalan más de 162,000 casillas, el Instituto Nacional Electoral informa que fue más del 99% de casillas electorales que se instalaron, en la que participaron más de un millón y medio de ciudadanos, reportando aproximadamente un poco más de seis mil incidencias, las que se fueron resolviendo en el transcurso de la jornada. En el Estado de Guanajuato fueron instaladas poco más de siete mil quinientas en los cuarenta y seis municipios, según las autoridades reportando saldo blanco, participando los ciudadanos aproximadamente en un cincuenta y dos por ciento de los inscritos en el padrón.

En el ámbito federal para elegir diputados, nuestro país se divide en trecientos distritos electorales, en los que se elige uninominalmente uno por distrito, en esta elección se eligieron 186 diputados entre Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, 107 diputados por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática y 7diputados para Movimiento Ciudadano. De los cuales Guanajuato obtiene el PAN 13 diputados federales triunfadores en las urnas electorales, de tal forma que el resto, es decir los doscientos por vía plurinominal son elegidos de acuerdo a la votación de cada partido en las cinco circunscripciones electorales en que se divide el país.

Guanajuato obtiene el PAN 13 diputados federales triunfadores en las urnas electorales. además se eligieron 21 diputados locales relativos a los 22 distritos en que se divide, nuestro Estado y la elección de 46 ayuntamientos, dominando el PAN sobre los demás partidos políticos y el segundo lugar muy lejano en votación los fue Morena. Esta etapa termina con el escrutinio y cómputo de cada sección electoral y la recepción de los paquetes ante los órganos electorales que dan inicio a un conteo previó sobre los resultados.

Tercera etapa electoral.- Consiste en los cómputos distritales en el ámbito federal correspondiente a los trecientos distritos electorales, y los cómputos de los 22 distritos locales del Estado de Guanajuato y los municipales de los 46 municipios del Estado. Para cada elección hay un órgano electoral que ha sido el responsable del desarrollo y vigilancia de dichos procesos y es precisamente al tercer día después de la jornada electoral que se realizan estos cómputos, se conoce en ese proceso quienes son los partidos y sus candidatos ganadores, siendo así que se entrega una constancia de mayoría al ganador.

Esta etapa no termina ahí, ya que faltan de designar a aquellos candidatos que fueron propuestos por sus partidos para conformar las cámaras local y federal. En el caso de Guanajuato aún resta incluir a catorce diputados por la vía plurinominal, van enlistados por sus partidos y lograrán obtener una curul de acuerdo al porcentaje de su votación en el Estado, quienes obtengan menos del tres por ciento no alcanzan un lugar tanto en los federal como en lo local, en Guanajuato el segundo partido más votado fue Morena, por lo que al parecer le alcanzará incluyendo al que gano por mayoría tener seis representantes en el Congreso contra veintiuno del PAN y el resto se lo reparte entre el PRI alcanza 3 PV, MC 2 Y PRD 1 así quedaría conformado el Congreso Local.

Faltan aún impugnaciones de partidos, resoluciones del Tribunal Estatal Electoral, temas de paridad hombres y mujeres en la conformación del congreso y las normas “Repechaje” del IEEG que marcan que los dos diputados con mejores votaciones obtenidas se sumarían al congreso. El PAN ya se pronunció que impugnará la elección de once alcaldías en las que no les favoreció el voto, esta etapa terminará con las resoluciones que emita la Sala de la Segunda Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

