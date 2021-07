Aguas profundas | Pemex quemado

El corporativo de Pemex debe muchas explicaciones sobre la operación de las unidades de negocio que tienen en funcionamiento ante autoridades nacionales y extranjeras. Los errores y omisiones cometidos, por ejemplo, en los estados financieros de la empresa o en los reportes sobre sus actividades son sólo una pequeña parte de la serie de faltas encontradas.

El incendio en el mar de la semana pasada, explicado desde Palacio Nacional como un error menor, dio la vuelta al mundo no sólo por la manera simplista con la que se manejó sino por las mentiras presentadas como verdad: el nitrógeno es un gas inerte que no se puede incendiar, lo que se prendió fue el gas que se estaba fugando del ducto.

Justo ésa es la explicación que falta: no se sabe hasta ahora por qué había presencia de gas natural en el agua; por qué no sonaron los sensores de las válvulas; por qué no se tiene una bitácora de mantenimiento del ducto.

El accidente puso a Pemex en la mira. Los analistas financieros que hacen seguimiento al desempeño de la empresa tienen serias dudas sobre si se puede confiar o no en la petrolera, sobre todo en temas como sus emisiones de deuda.

De hecho, últimamente las calificadoras han hecho hincapié en una advertencia que ha sido de toda la vida, puesta en cada uno de los reportes que presentan al público inversionista, la deuda emitida por Pemex no tiene el respaldo del Estado, pero considerando la alta vinculación que hay entre la petrolera y el gobierno mexicano es muy probable que en caso de crisis responda por la deuda.

El asunto es que las advertencias para no hacer negocios con la actual administración corren de boca en boca y crecen cada vez más. Sólo hay dos proyectos en los que confían que habrá dinero y condiciones para trabajar y ninguno de ellos está en manos del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza: la refinería de Dos Bocas, que pasa a ser controlada -literalmente- por la Secretaría de Hacienda, aunque seguirá la titular de la Sener, Rocío Nahle, a cargo de que la operación no falle y la mini reconfiguración de la refinería de Tula.

La meta en ambos casos es terminar en lo que queda de la presente administración.

Por otro lado, los proveedores cada vez presionan más los canales oficiales: de entrada, siguen las quejas alrededor de los problemas para facturar los trabajos, hoy se reconoce al menos un adeudo de 50 mil millones de pesos, pero este es sólo el primer nivel de adeudo porque se calcula que hay un tanto similar que se ha hecho, pero no se ha facturado.

Los intermediarios que han aparecido alrededor de Pemex para facilitar pagos y contratos son un problema. No sólo por lo caros que han resultado, sino porque en muchos casos el valor de la palabra es inexistente.

Buzos

1.-La decisión de la Secretaría de Energía de designar a Pemex Exploración y Producción como el operador del descubrimiento de petróleo más grande del país logrado por una empresa privada a raíz de la reforma energética abre la puerta a un pleito importante que terminará en pleito legal.

2.-No pierda de vista a la abogada Elvira Kabbaz que se convirtió en los hechos en la jefa de asesores del director de Pemex, Octavio Romero. Nos dicen que en la última semana han sido revisados y rechazados una buena cantidad de proyectos que fueron previamente palomeados por Marcos Herrería, director de Administración; y Efraín Hernández, jefe de Unidad.