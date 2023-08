Aguas Profundas | La corte batea a Fórmula 1 y F1

Finalmente, tras una batalla legal de casi 20 años, la Suprema Corte determinó que Fórmula 1 y F1 son propiedad de Bardahl de México, la empresa de grasas, aceites y lubricantes automotrices que es una de las principales compradoras de aceites base de Pemex TRI.

La sentencia determinó que ambas marcas (F1 y Fórmula 1) pertenecen a Bardahl de México y están registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desde 1979. La resolución del 28 de julio pasado y dictada por la Segunda Sala resolvió el amparo directo 437/2023 en favor de los mexicanos y juzgó que la compañía holandesa Fórmula ONE Licensing, B.V., no tiene la protección legal para impugnar y registrar una marca concedida con anterioridad.

Ojo, el pleito empezó porque la empresa extranjera había solicitado al IMPI la nulidad de las marcas F1 y Fórmula 1 de Bardahl de México.

Los ministros determinaron que la fracción 1 del artículo 151, de la Ley de Propiedad Industrial de México, es inconstitucional ya que la nulidad de un registro de marca no puede ser interpuesto en cualquier momento porque se viola la garantía de seguridad jurídica; por ello, es que se le concede a Bardahl de México la protección de sus marcas, para aceites y lubricantes para automóviles, otorgadas desde hace 44 años.

Bardahl registró las marcas Fórmula 1 en 1979, cuando Fórmula ONE no existía, ellos nacen hasta 1993 bajo la denominación FÍA,B.V., y adoptan Fórmula ONE hasta el 26 de mayo de 1999. Antes el serial se denominaba Gran Premio o Grand Prix.

Bardahl de México es una empresa nacional constituida en 1951, su registro de marca Fórmula 1 (el 234350) data del 31 de octubre de 1979 para aceites lubricantes y nunca eventos deportivos. El primer registro de la marca Fórmula 1 obtenido en el mundo por Fórmula ONE es de 2004. Por lo tanto, Fórmula ONE no tiene derechos de uso de marca antes de 1979, fecha en que Bardahl de México tiene la titularidad de la marca en el país e históricamente en el mundo.

Y bueno, pues ahora le toca al IMPI hacer su parte

Buzos

1.- Con crudo que llega de la terminal marítima de Dos Bocas la refinería Olmeca, en este momento, ya está generando su propia. Su planta combinada ya está en calentamiento, hacia el jueves estará ya cargando crudo a la planta y hacia el fin de semana estaría produciendo diesel y naftas primarias. La meta es que a finales de mes ya esté jalando ¿Será?

2.- La semana pasada se presentó en AKAL-C un problema operativo en el Sistema de Condensado de la Plataforma. El evento en AKAL-C - C6. generó que se presionara una línea que provocó que el condensado saliera en grandes cantidades por el quemador de dicha plataforma; esto sucedió aproximadamente a las 17:35 horas del viernes 18 de agosto. Lo que nos indican es que la falla fue por parte de Pemex y que no hubo conato de incendio.

3.-Pemex aceleró los trabajos en el campo Tupilco, en donde hasta hoy se han recuperado más de 30 millones de barriles de petróleo, pero faltan al menos otros 170 millones y la meta es que para este año se concluya con el desarrollo de todos los pozos a perforar. Tupilco tiene 10 pozos en producción, 12 en perforación, tres en programa, y uno más que es estratégico pues en caso de tener buenos resultados, no serían 16, sino 18, lo que aumentaría la producción y la rentabilidad del campo.