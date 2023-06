Aguas Profundas | La mina del terror

Como en el viejo oeste, a punta de bala y por órdenes del cacique un pueblo, una mina, un montón de familias fueron desalojados ante la mirada complacida del gobierno del estado. Así, por órdenes del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, Hércules, la antigua cuna de la extracción de fierro, se convirtió en un pueblo minero fantasma

En el municipio de Sierra Mojada, Coahuila, están los grupos de choque afines al senador y líder del Sindicato Minero Nacional, que llegaron desde el 23 de junio con armas cortas, bates y machetes, para desalojar a la población, contando con la pasividad de la fiscalía estatal, de las autoridades locales y de personal de la 47 zona militar.

Así controlan por la fuerza la mina de fierro del pueblo de Hércules, propiedad de Minosa, subsidiaria de AHMSA, ante su reactivación, una vez que fue adquirida por Argentem Creek Partners, de acuerdo a los acuerdos de la junta de accionistas del pasado 20 de abril.

El cambio de accionistas de AHMSA, encabezados por Alonso Ancira, al fondo Argentem Creek Partners, especializado en mercados emergentes, con sede en Nueva York y cuyo fundador y CEO es Daniel Chapman, es consecuencia del “acuerdo reparatorio” con Pemex, por el cual tiene que resarcir un total de 216.6 millones de dólares, en varios depósitos, que concluirán en noviembre de este año.

Con ese acuerdo, AHMSA subsanara el pretendido sobreprecio, con el que supuestamente fue vendida su planta de Agronitrogenados a Emilio Lozoya algo que siempre fue objetado. Los líderes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos detentan el CCT de Hércules y señalan que no es casual que los afines a Napito se hayan apoderado de la mina, ante la proximidad que empiecen a inyectar 200 millones de dólares que el grupo neoyorquino comprometió para reactivar a AHMSA y sus subsidiarias. La mina Hércules paró por no haber dinero para su operación y en tiempos normales junto con La Perla, un mina Minosa, en Chihuahua, producen anualmente cerca de 4 millones de toneladas de fierro, por eso le brillan los ojos al senador para tener el control del CCT.

Buzos

1.- El próximo Congreso Mexicano del Petróleo (CMP en Tampico, representa una oportunidad única para retomar la agenda de la responsabilidad ambiental en el sector de los hidrocarburos y puede ayudar a dirigir el foco hacia los desafíos ambientales y las soluciones potenciales en la industria petrolera. Estarán empresas como Grupo Walworth, de Salomón Saba, Salomón Waisburd Grinberg y Jacobo Waisburd Kleiman con nuevas soluciones muy significativas para ayudar a los petroleros a reducir su impacto ambiental.

2.- No pierda de vista la pequeña crisis de negocios que está pasando Grupo Nieto, dueños de Gas Express, una de las empresas dedicadas a la venta de Gas LP más importantes del país, con base en Querétaro. Bueno, resulta que tras los cambios en la dirección ejecutiva se delegó el control a la nueva CEO, Leticia Nieto del Río, por órdenes del patriarca familiar, y ahora, tras casi un año de operar a escondidas de las autoridades para no hacer muchas olas, salieron a relucir los problemas que se tienen con la CRE en los permisos de importación de combustibles y de operación en las plantas ¿La razón? Bàsicamente no hay confianza en las nuevas decisiones que se toman en la empresa.