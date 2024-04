¡40 mil motivos para que el voto mexicano en el extranjero se escuche!

Cuando conocí a Don Feliciano, hace tres meses, él estaba muy contento. “Esto será histórico para mí, porque será la primera vez que vote…”, me dijo Don Feliciano aquella ocasión al presumirme que se había registrado para votar en el Instituto Nacional Electoral. Por increíble que parezca, Don Feliciano tiene décadas viviendo en la Unión Americana, sin embargo, nunca había participado en las decisiones políticas de nuestro país. “Esta vez ayudaré a elegir la nueva ruta de México, para que mis hijos y sus hijos tengan mejores oportunidades de las que yo tuve, y no tengan que dejar su tierra como yo lo hice”, concluyó Don Feliciano aquella tarde que hablamos. Hoy, Don Feliciano está molesto y frustrado, pero, a su vez, tiene más ganas que nunca de participar. Su enojo es porque recibió un correo del INE en el que se le indicaba que no podría votar el 2 de junio. Don Feliciano y 40 mil mexicanos más que radican en el extranjero recibieron el mismo correo y, ahora, son 40 mil motivos más para exigir condiciones para facilitar el voto mexicano desde el extranjero.

Este 2024 es un año histórico, como lo describió Don Feliciano. Según la Agence France Presse (AFP) en este año cerca de la mitad de la población en el mundo (49%) vive en países en donde se realizarán comicios. Tan sólo unas treinta naciones elegirán a su presidente este año: El Salvador, Estados Unidos, México, República Dominicana y Venezuela son algunos de los países en los que habrá un nuevo rumbo. Si nos enfocamos en las elecciones de México, hoy en día la participación de los mexicanos que radican fuera del país puede ser mucho más que moral. El camino del voto en el exterior inició en el 2006, cuando, por primera vez, los mexicanos que radicaban en el extranjero pudieron votar en las elecciones presidenciales. Otro momento importante fue en el 2014, al concretarse una reforma electoral que contempló una nueva credencialización, votar por senadores y gobernadores, así como el voto electrónico. Finalmente, para el 2018 eran 15 estados y la Ciudad de México los que ya consideraban el voto en el extranjero.

Como hemos visto, el camino que ha tenido el voto mexicano en el extranjero no ha sido fácil. Es por esto que, ante la notificación que hizo el INE a casi 40 mil paisanos nuestros de que “siempre no” podrán votar, el ambiente se ha tornado muy tenso. En una entrevista, el presidente de la Comisión del Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero, Arturo Castillo Loza, aseguró que estas notificaciones fueron porque se detectaron miles de irregularidades. Las reacciones de quienes aspiran a ganar la presidencia no se hicieron esperar. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, arremetió contra el INE al asegurar que “es demasiado tortuoso para que los mexicanos puedan votar desde el extranjero”. Xóchitl Gálvez, por su parte, pidió al INE que se les permita participar a los mexicanos que radican en el exterior, ya que ellos son parte de la grandeza de este país y desean intervenir en las decisiones que mejoren a su nación. Finalmente, Jorge Álvarez Máynez dijo que es absurdo lo que está haciendo el INE, ya que debemos incluir en el proyecto de país a los millones de connacionales que viven en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos.

Mientras el INE dio de plazo hasta el 5 de mayo para que los 40 mil connacionales que fueron rechazados tramiten su aclaración, Don Feliciano está sentado y disfruta de su comida favorita: ¡unos ricos tacos! Se le nota contento, sobre todo porque sus hijos lo visitaron desde México. Platican en familia de lo que ocurre en su pueblo de origen y al que tanto extraña. “Este año estaremos mejor, lo sé…”, comenta Don Feliciano a uno de sus hijos. Él está seguro que su caso será aclarado y que no sólo podrá votar por primera vez, también sabe que esta es la elección más importante de los últimos tiempos, porque se definirá el nuevo rumbo de México. Falta poco más de un mes para que los mexicanos en el extranjero se hagan sentir tan fuerte que los escuchemos en las urnas el próximo 2 de junio y juntos cantemos, porqué no, ¡México, lindo y querido!

Dr. Juan Hernández