[VIDEO] Multarán con tres mil pesos a personas que no acaten #QuédateEnCasa en Zacatecas

Guadalupe, Zacatecas.- La mañana de este lunes en conferencia de prensa el alcalde de Guadalupe, Zacatecas, Julio César Chávez Padilla dio a conocer que a partir de esta fecha se multará con tres mil pesos a quien se sorprenda en la vía pública, sin hacer actividades esenciales y no respete el exhorto a quedarse en casa.

Profundamente molesto llamó la atención a los ciudadanos de la demarcación municipal, porque el fin de semana se incrementaron las detenciones por faltas administrativas en un 531% , sostuvo que los detenidos o sancionados fueron personas que no realizaban actividades esenciales, “fueron personas que se divertían en este primer fin de semana de quedarse en casa, actuaron de manera irresponsable, compraban cervezas e incluso se atendieron accidentes viales por conducir en estado de ebriedad”, sostuvo.

No solamente no hicieron caso al mensaje de quedarse en casa, pusieron en riesgo su vida y la de otros, no solamente en el tema del coronavirus, se tuvieron que atender accidentes por conducir en estado de ebriedad.

“El mensaje es ‘Quédense en casa’, el Ayuntamiento está poniendo de su parte y haciendo lo posible, hoy es nuestra responsabilidad asumir el liderazgo de que el municipio no se detenga y siga funcionando”.

