Secuestran "por error" a coordinador de campaña de partido local en Chihuahua

El dirigente estatal de México Republicano, Juan Carlos Hernández, y el candidato a la presidencia municipal de Guachochi por dicho partido, Eduardo Lara González, explicaron lo ocurrido este domingo en donde Julio César García, coordinador de campaña del aspirante a la alcaldía de Parral, Chihuahua, fue “secuestrado por confusión” por un lapso de 45 minutos.

Este lunes se dio a conocer que el aspirante a la alcaldía de Guachochi había sido privado de su libertad este domingo; empero, a temprana hora de este lunes el partido y el propio aspirante salieron a desmentir esos hechos y a aclarar la situación en la que preciaron que la víctima fue el coordinador de campaña.

“En estos momentos me encuentro bien y no he tenido ningún tipo de problemas con nadie. Quien fue privado de la libertad por escasos 45 minutos fue mi coordinador de campaña, Julio César García. Esta situación se debió a una confusión, pero ambos nos encontramos sanos y salvos”.

Fue lo externado por medio de un comunicado por parte de Lara González, al tiempo en el que el departamento de Comunicación Social del partido aclaró que en este momento ninguno de los aspirantes de México Republicano se encuentra privado de su libertad.

Por su parte, el dirigente estatal, insistió en que se trató de una confusión, pero no emitió mayores detalles al respecto para no generar especulaciones en torno a este hecho y dar por concluido esta situación ocurrida el fin de semana y que no pasó a mayores.

De esa forma aclararon que no se solicitó ningún tipo de apoyo por parte de los elementos policiales, ni se implementó el protocolo de seguridad especial para los candidatos ofrecido por el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Cabe recordar que, a decir del propio dirigente días atrás, únicamente uno de sus candidatos cuenta con esta protección especial, pero como una medida de prevención toda vez que el candidato en mención es activista de muchos años.

