Greg Abbott preume despliegue de tanques en la frontera de Texas con México

Diversos tanques han sido desplegados entre la frontera de Texas con México como parte del plan del gobernador texano, Greg Abbott, de frenar el paso de los migrantes hacia su entidad, así como el impacto de la delincuencia organizada.

Desde su cuenta de Twitter, el mandatario republicano, presumió la presencia de estos tanques en la región fronteriza.

“La Guardia Nacional de Texas ha desplegado vehículos tácticos a lo largo de la frontera entre Texas y México. Estos vehículos brindan una protección mejorada para nuestras tropas frente a la creciente actividad de los cárteles Somos la primera y última línea de defensa en nuestra frontera”, advirtió.

EL SOL DE TAMPICO informó el pasado miércoles 16 de noviembre, que el gobernador republicano anunció la orden realizada al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y al Departamento Militar de Texas (TMD) para actuar contra los migrantes que intenten ingresar desde México, esto ante un supuesto plan de “invasión”.

Otra vez, gobernador de Texas “truena” contra Biden

Abbott, personaje político que logró la reelección por el partido republicano como gobernador de Texas, nuevamente culpó al presidente demócrata Joe Biden de no prestar atención a las necesidades de la frontera con México.

“El presidente Biden dice que hay 'cosas más importantes' que la crisis fronteriza. Se niega a visitar la frontera o reconocer el fracaso de su administrador para dar un paso al frente. Mientras falla, Texas continúa tomando medidas sin precedentes para asegurar nuestra frontera”, afirmó.

Empresarios mexicanos urgen atender crisis migratoria

Las medidas contra una “invasión migrante" aplicadas por Abbott, podrían ser útiles para obligar a los gobiernos de México y Estados Unidos a que por fin, atiendan la crisis migratoria en la frontera de Tamaulipas.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Reynosa, Roberto Cruz Hernández, dijo que es posible que las medidas del mandatario texano podrían beneficiar para que las autoridades federales establezcan acuerdos.

“Las acciones del gobernador Abbott dentro de sus facultades pueden ayudar a hacer presión para que las políticas federales tanto de Estados Unidos como de México encuentren un cauce, una solución que pueda significar un alivio para el flujo migratorio de la frontera norte sobre todo”, declaró a EL SOL DE TAMPICO.

Este despliegue de tanque entre la frontera de México y Texas, ocurrió horas antes de que la violencia se desatara de nueva cuenta en Nuevo Laredo que comparte límites con Laredo, Texas.

