Por llamadas de extorsión, suspenden venta de gas LP en Zihuatanejo, Guerrero

El puerto de Zihuatanejo en Guerrero, cumple cuatro días sin el servicio de gas LP, a consecuencia de las amenazas de extorsión que han recibido los empresarios de las gaseras distribuidores del combustóleo.

Este sábado 4 de febrero las distribuidores "Gas Express Nieto", "Global Gas" y 'Gas Mundial", que cubren la demanda en la ciudad, repentinamente dejaron de surtir a los usuarios y este martes todavía hay escasez de gas.

De acuerdo a los primeros reportes, la suspensión se debe a que los distribuidores recibieron llamadas para exigir el pago de cuota, lo que propició un corte al servicio por temor a un atentado a alguno de sus vehículos de distribución.

Hasta el momento no hay reportes de que se haya hecho una denuncia formal, y hay total hermetismo por parte de los empresarios, no obstante, son los usuarios los que han hecho la denuncia de que no hay gas LP.

Cabe recordar que la seguridad está a cargo de infantes de la Marina, Armada de México, quienes coordinan los operativos de seguridad con la Guardia Nacional, Policías estatales y municipales, tras la estela de violencia que padeció este destino de playa en el mes de noviembre pasado.

Cabe decir que las gaseras no son los únicos que han estado bajo la mira de los grupos criminales, pues transportistas, ferreterías, tiendas de conveniencia y los industriales de la masa y la tortilla, fueron objeto de extorsión.

Así también, las autoridades de seguridad pública hicieron detenciones de presuntos integrantes del crimen organizado que protagonizaron el cobro por derecho de piso a base de atentados, por lo que se hizo además el reforzamiento de la seguridad y bajó la incidencia delictiva.

Sin embargo, ahora surge una nueva amenaza que ha impactado a hoteles, restaurantes y amas de casa, pues no hay gas LP en venta, al menos, no por el momento.

