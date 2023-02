Jerez, Zacatecas, cambia carnaval por marcha de la paz tras violencia

JEREZ. Los hechos de violencia extrema y la reciente desaparición de por lo menos cuatro mujeres jóvenes en la última semana provocaron la cancelación del Carnaval de Jerez, municipio que desde hace dos años ha estado en disputa por dos grupos de la delincuencia organizada.

En entrevista con El Sol de Zacatecas, Esther Ibarra, coordinadora de Educación de Jerez, área encargada de organizar el desfile, dijo que las 23 instituciones que participarían ya cancelaron, por lo que el evento ya no se llevará a cabo.

Puede interesarte: Zacatecas también se queda sin La Jerezada

“Fueron dos instituciones primero y el día de ayer (jueves) ya fue su totalidad de las instituciones que cancelaron para no realizar el evento. Cada institución nos mandó un oficio donde nos comentan que por las situaciones y que se solidarizan al no participar. Ya no habrá desfile”, dijo la funcionaria.

Mientras, con el lema “Marchemos por la paz”, habitantes de Jerez lanzaron la convocatoria para la segunda movilización en lo que va del mes para exigir a las autoridades un alto a la inseguridad, la cual se llevará a cabo el domingo a las 10 de la mañana, misma hora en que estaba programado el Carnaval.

El Carnaval representa una importante derrama económica para el municipio y es la antesala de la Feria de Primavera que se celebra desde 1824 y que al momento sigue en pie para abril próximo. La Cabalgata de Sábado de Gloria es el evento principal de la feria y ha concentrado a más de 70 mil personas, además de ser una pasarela política.

Además de la inseguridad, otro golpe a las fiestas del municipio fue la orden judicial que impide las corridas de toros en La Jerezada.

Durante la organización del desfile del Carnaval, se contaba con 27 instituciones / Ruth Soriano│El Sol de Zacatecas

Jerez es Pueblo Mágico, denominación que obliga a las ciudades a mantener en perfecto estado la infraestructura, cuidado de las calles y, seguridad para los visitantes.

En las últimas semanas, el municipio de Jerez ha registrado diversos hechos de violencia derivados del enfrentamiento entre grupos criminales.

A pocas cuadras de donde tienen lugar el Carnaval y la Feria, en la cantina El Venadito, el 27 de enero un comando armado mató a seis personas y dejó heridas de muerte a dos más, quienes fallecieron en el hospital.

Otro hecho fue la desaparición de la joven de 20 años, Frida Sofía Murillo Raygoza, a la que se sumó la de otras tres de entre 20 y 25 años en un lapso de seis días.

Por esto, las participantes del concurso de belleza del Carnaval renunciaron al certamen.

“Fue una decisión en común con mis compañeras para demostrar que estamos todos unidos en nuestro Jerez, para pedir la paz y la seguridad que todos merecemos... sentimos el dolor de nuestros hermanos y hermanas, confiamos que todo volverá a ser como antes”, dijo a este medio la excandidata Samantha Acevedo luego de anunciar su declinación.

Alison Nicol, estudiante de la UAZ, en entrevista explicó así su decisión: “Por presión social y amenazas que estábamos teniendo, decidimos renunciar por seguridad y por las familias”.

Luego de que se difundió la renuncia de las candidatas, la banda musical La Auténtica anunció que no participaría en La Jerezada, otra festividad que se desarrolló durante esta semana y que se caracteriza por su actividad taurina. La agrupación calificó su cancelación como “un acto de solidaridad y empatía debido a los acontecimientos que han sucedido en nuestro Jerez”.

Mientras que durante las primeras horas del pasado jueves, en la colonia Guadalupe de Jerez se le prendió fuego a la segunda vivienda en lo que va de esta semana, en cuyo interior se encontró una persona sin vida que presentaba heridas de arma de fuego.

Jerez fue el primer municipio del estado de Zacatecas que obtuvo el nombramiento de Pueblo Mágico en el año 2007 / Ruth Soriano│El Sol de Zacatecas

Esta semana también ocurrieron otros hechos violentos en otros puntos de Zacatecas. El martes, integrantes de dos grupos musicales fueron asaltados por violencia en diferentes hechos cuando transitaban por carreteras del estado.

En el primero, integrantes del equipo de trabajo del cantante Alfredo Olivas fueron asaltados cuando regresaban de un concierto en Nuevo León. El segundo ocurrió en la carretera Jalpa-Zacatecas, donde integrantes de La Insensible Banda Aires de Jerez fueron asaltados por hombres armados, por lo que las autoridades desplegaron un operativo de seguridad.

La inseguridad también provocó la suspensión de la Feria de Motozintla en Chiapas, anunció el presidente municipal Alfonso Meza Pivaral.

La cancelación de la tradicional feria, programada del 28 de febrero al 6 de marzo, fue anunciadaen la página oficial del gobierno municipal. El alcalde confirmó que su suspensión se debió a la preocupación por la seguridad de los pobladores y que se llevaría a cabo precisamente en los terrenos de la Unidad Deportiva.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Se había anunciado la asistencia de artistas como Julión Álvarez, Los Dos Carnales, Grupo Firme y El Fantasma, así como eventos culturales con la participación de planteles educativos.

Los seguidores de la página oficial comentan que aplauden la decisión del alcalde de buscar el bienestar de la población al suspender la feria, ya que hay el temor de que se registren actos de inseguridad. Con información de Amílcar García/ Diario del Sur