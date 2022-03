Estados abandonan estancias infantiles; cierran por falta de fondos

MORELIA. Hasta 85 por ciento de las Estancias Infantiles para Ayudar a Madres Trabajadoras cerraron sus puertas, luego de que en 2019 el Gobierno federal retiró los apoyos a estas instituciones para entregarlos directamente a los padres de familia. Cuando se canceló este programa, muchos gobiernos estatales y municipales se comprometieron a seguir financiando este servicio, sin embargo, el apoyo fue mínimo o nulo, una promesa que se repitió hace unas semanas tras la desaparición de Escuelas de Tiempo Completo.

En Michoacán, por ejemplo, de las 850 estancias infantiles que había hasta 2019, actualmente sobreviven 50; En Tamaulipas, quedan 15 de las 100 que se tenían en el sur del estado, principalmente en los municipios de Tampico-Ciudad Madero, mientras que en Coahuila, están abiertas 261 de las 900 que brindaban el servicio.

Las pocas estancias infantiles que quedan se mantienen con las aportaciones de los mismos padres, sin embargo, no es suficiente para mantener estándares de calidad y seguridad para los infantes, dijo Gabriela Silva Hernández, presidenta de la Red de Estancias Infantiles Certificadas de Michoacán.

“Cuando el Gobierno federal desapareció el programa, el exgobernador Silvano Aureoles absorbió parte de los gastos y a la salida de su administración se comprometió el apoyo hasta el final de ese periodo, en diciembre del 2021; pero a partir de enero, las estancias infantiles de Michoacán no han recibido ningún subsidio, esto limita los recursos para pagar salarios de trabajadores, maestras y lo más delicado, estudios rutinarios de seguridad industrial, protección civil, higiene y otros que se requieren para poder cumplir con los requisitos mínimos de funcionamiento”, declaró Gabriela Silva.

Explicó que el Gobierno del estado otorgaba un apoyo de 500 pesos por niño para ayudar a sufragar los gastos y hacer frente a la decisión del Gobierno federal de retirar el apoyo de 900 pesos en promedio que otorgaba por cada niño.

“La actual administración estatal de Michoacán se comprometió a seguir dando apoyo a las estancias infantiles, dijo que sí pero no dijo cuándo, desde diciembre no ha entregado ninguna aportación en este tema”, explicó.

El programa de Estancias Infantiles para Ayudar a Madres Trabajadoras se creó en 2007, durante la administración de Felipe Calderón, para permitir que madres de familia y padres solos que tuvieran hijos a su cuidado se pudieran incorporar al mercado laboral o seguir estudiando, mientras los pequeños eran cuidados y alimentados en las estancias.

El apoyo se entregaba directamente a las estancias infantiles y consistía, hasta 2018, en 950 pesos mensuales por cada menor de uno a tres años, 11 meses de edad, y de mil 800 pesos para menores con discapacidad de entre uno y cinco años, 11 meses de edad.

Al cierre de la administración de Enrique Peña Nieto, en el país operaban alrededor de nueve mil 200 estancias infantiles que atendían a 315 mil menores.

Sin embargo, el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador acusó que el programa no daba cobertura a la población para el que fue creado, que los recursos se otorgaban de manera discrecional y arbitraria, además de que existía poco control en el ejercicio de los recursos asignados a ese rubro.

En Aguascalientes, las encargadas de las estancias presentaron dos amparos en el año 2019 | Juan José Sifuentes | El Sol del centro

Señaló que había corrupción en la asignación de los recursos, pues había padrones fantasma de niños por los cuales el gobierno pagaba, pero que no recibían el servicio.

En 2019 cambiaron las reglas de operación y los apoyos se dejaron de dar a los propietarios de las estancias infantiles para entregarlos directamente a las madres y padres beneficiarios, sin embargo, se redujo el monto, ya que para menores de uno a tres años 11 meses se otorgan mil 600 pesos bimestrales (800 al mes), y para niños y niñas con alguna discapacidad entre uno y cuatro años 11 meses el subsidio es de tres mil 600 pesos bimestrales (mil 800 por mes).

Con la cancelación del subsidio, los propietarios de estancias infantiles se movilizaron en todas las entidades para que sus gobiernos otorgaran los recursos para mantenerse. En Tamaulipas, el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y la presidenta del Sistema DIF estatal, Mariana Gómez, se comprometieron en apoyarlos.

Durante todo 2019 y parte de 2020, las estancias infantiles de ese estado recibieron por medio del programa Te queremos Bien insumos semanales para la preparación de los alimentos de los niños o paquetes de desayunos escolares.

“Recibíamos fruta, leche huevo, verdura, atún, lenteja, leche, sopas, avena; esto fue muy útil, ya que sustituimos las colaciones que algunos papás enviaban, como la comida chatarra”, destacó Enrique Andrade, quien fue propietario de una estancia infantil subsidiada por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora Secretaría de Bienestar.

PANDEMIA, NUEVA CRISIS

En 2020, con la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, los comités de Salud de los estados ordenaron el cierre de escuelas, guarderías y estancias infantiles y con ello, se suspendió la entrega de apoyos, lo que supuso el fin definitivo para muchos de las estancias infantiles.

“Nos llegaron algunas despensas para las mamás de los niños, pero era compleja la entrega, nosotros como propietarios no recibimos nada”, dijo Andrade, que añadió que una vez que se permitió, bajo estrictas medidas de sanidad, la apertura de las estancias, las pocas que abrieron recibieron un apoyo único de 10 mil pesos con el compromiso de que se comprobara que se emplearía en el pago de trámites como licencia sanitaria, permiso de Protección Civil o de la póliza del seguro.

“Fueron 10 mil pesos como apoyo, pago único y a las mamás de los niños les dieron como dos mil, pero fue sólo esa vez, se firmó un convenio de colaboración pero sólo fue eso”, destacó el entrevistado.

A partir del 3 de enero comenzaron a dejar de prestar servicio las guarderías subsidiadas por el IMSS. / Foto: Archivo | OEM

Para sobrevivir, algunas estancias tuvieron que reducir el número de menores atendidos, como es el caso del Instituto Chan Paal, ubicado en Toluca, Estado de México. Ángeles Gómez, directora del plantel, señaló que el espacio sigue operando gracias a las cuotas de los padres de familia y sin ningún tipo de ayuda gubernamental o legal.

Precisó que actualmente atienden entre nueve y 12 menores, cuando antes de la pandemia llegaron a ser hasta 40. “Antes de 2019 teníamos espacio para 120 niños, lo redujeron a 60 y luego se disminuyó a 40 y luego a 30, porque nos decían que no había presupuesto”, recordó.

“Así estuvo hasta que llegó un nuevo gobierno. No pude pagar la renta, subsistí ocho meses ya con la pandemia y trabajando en otra cosa para el pago de la nómina”, dijo.

Chihuahua es una de las entidades que actualmente destina recursos a las estancias infantiles. Desde el Gobierno estatal, hasta diciembre del 2021, se tenía registro de una operación de 117 estancias infantiles, es decir, 43 menos que las registradas en 2020, cuando eran 160.

Para mantener la operatividad de las estancias, el Gobierno del estado, encabezado entonces por Javier Corral, destinó 15 mil pesos mensuales a guarderías que atienden entre 51 y 60 niños; 12 mil pesos para las que tengan inscritos entre 26 a 50 niños, mientras que las de menor capacidad reciben 10 mil pesos mensuales.

En San Luis Potosí también se destinaron recursos para las estancias a partir de este año mediante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). El Congreso del estado aprobó 20 millones de pesos para establecer un programa emergente de apoyo a Estancias Infantiles en el ejercicio fiscal 2022.

ESTANCIAS PATITO

Ante el cierre de muchas estancias infantiles y guarderías con registro oficial de las autoridades, algunos padres tuvieron que recurrir a instituciones sin certificar.

En Villahermosa, Tabasco, por ejemplo, Carlos Alberto, padre de un menor en edad preescolar, narró que buscó varias estancias para inscribir a su hijo, sin embargo, todas las que conocía estaban cerradas. “Acudí a varias estancias infantiles para inscribir a mi hijo, pero me llevé la sorpresa de que habían cerrado desde hace mucho, algunas por la pandemia y otras por no recibir el subsidio federal, lo que me obligó a inscribirlo en una que no está registrada”, comentó.

Foto: Héctor Dayer | El Heraldo de Chihuahua

También ha habido quejas por las dificultades para conseguir el apoyo que da el Gobierno federal a madres trabajadoras.

Esther, encargada de una estancia infantil en Tlaxcala, acusó que de los 24 menores que atiende, ninguno cuenta con el apoyo económico de mil 600 pesos bimensuales, pues los padres de familia que han intentado obtenerlo se han topado con convocatorias cerradas, cupo lleno o burocracia en los trámites.

De acuerdo con la delegación de la Secretaría de Bienestar, en Tlaxcala, en el periodo de marzo a abril de este año hay 809 beneficiarios del programa.

Martha Loera Arámbula, diputada local de Coahuila, reconoció que la cancelación del programa de Estancias Infantiles para Ayudar a Madres Trabajadoras afecta principalmente a las mujeres.

“La medida de eliminar las estancias infantiles es considerada como una violencia económica, patrimonial, psicológica, emocional, e intelectual, porque se evita que los niños desarrollen sus habilidades y capacidad, además de que las madres no pueden salir a trabajar y llevar un pan a la mesa”, agregó. Con información de Adriana García /El Sol de Toluca, Fernando Reyes /El Heraldo de Chihuahua, Emanuel Landeros/El Sol de San Luis, Iván Sánchez /El Heraldo de Tabasco, Karla Muñetón /El Sol de Tlaxcala y Miguel Ángel Campos /El Sol de La Laguna y Mariela Macay | El Sol de Tampico