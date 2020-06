Alfaro: Se pretendía crear "un nuevo Ayotzinapa" en Jalisco

En Jalisco se pretendía crear "un nuevo Ayotzinapa" señaló el Gobernador Enrique Alfaro con las acciones realizadas por un grupo de la policía ministerial contra los jóvenes. Se mantiene en su postura de que no habrá cambios en los titulares del Gabinete de Seguridad y Fiscalía del Estado.

"No fue un asunto menor. No estamos hablando de marchas y manifestaciones, estamos hablando de que Jalisco recibió una embestida brutal de grupos de intereses difíciles de identificar que construyeron una historia, una estrategia, que buscaron que hubiera muertos en Jalisco. Yo guardada las proporciones me atrevo a decir que se empezaban a generar las condiciones para que aquí se construyera un nuevo Ayotzinapa en nuestro Estado", aseveró el ejecutivo estatal en entrevista con la periodista Becky Reynoso de Televisa Guadalajara.

Sociedad Revelan fotos de policías de Ixtlahuacán detenidos por muerte de Giovanni

Se tendrán que ir investigando en el camino y habrá que ir identificando con más precisión quienes pueden estar detrás de esto.

Se debe entender la lógica y secuencia para entender y dimensionar la magnitud de lo que pasó, porque "pareciera este fue un asunto en torno al asesinato de Giovanni pero lo que sucedió fue mucho más profundo".

¿Quién manda en la Fiscalía? Se le cuestiona a lo que subraya que no descarta que el crimen organizado este metido en la Fiscalía Estatal.

Admite que se requiere un cambio en la institución. El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez está haciendo bien su trabajo en la Fiscalía. "Este cáncer de la infiltración del crimen organizado está metido en las corporaciones policíacas ", pero la mayoría de los policías y de la gente es de bien.

Sobre lo que dicen los elementos de la Fiscalía Estatal que aseguran que las órdenes las reciben de sus mandos altos, puntualizó " a quienes buscan generar ruido, a los que están queriendo generar confusión y ahora se van a querer lavar las manos ¿Porque los miles de policías de Jalisco, miles recibieron otra instrucción distinta que fue la de guardar la compostura, la de ser prudentes y actuar simplemente en defensa de los ataques de la gente, ¿Por que otros policías tenían otra instrucción menos este pequeño grupo que actuó por su cuenta, por qué? ".

Sobre el jueves y el viernes pasados, en la ciudad se ha dicho mucho pero, como siempre, doy la cara para explicarte qué ocurrió, con la verdad por delante. Escucha esta entrevista que di para @LasNoticasGDL:https://t.co/Jei4KaM1C1 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 7, 2020

Señaló la diferencia que en la manifestación más grande no hubo abuso de la policía, ni en la de Casa Jalisco o en Palacio de Gobierno no hubo abuso.

"Fue un grupo con un mando y pocos elementos los que fueron a buscar jóvenes lejos del lugar de la manifestación, ¿de dónde?, un ¿mando de arriba, de quién?, esa es la pregunta que hay que hacerle ¿a quién entienden?".

Reiteró su postura de que quienes hicieron esto van a asumir su responsabilidad, no habrá tolerancia en ese sentido.

Señaló que Morena y gente del Gobierno Federal como Candelaria Ochoa titular de CONAVIN de la Secretaría de Gobernación estuvo presente en la marcha.

Detrás de esto que ocurrió en Jalisco "hay intereses muy poderosos que no alcanzo a descifrar".