Encuentran fosa clandestina con 10 cuerpos en Zacatecas

Elementos de seguridad de Zacatecas localizaron el miércoles una fosa clandestina con los restos de 10 personas en el municipio de Luis Moya, según informaron este jueves las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que una brigada conformada por corporaciones de seguridad estatales y federales, así como por la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas, realizó el hallazgo.

Sociedad Zacatecas cierra el 2023 como el año con más personas desaparecidas

El personal forense de la Dirección General de Servicios Periciales de la FGJE se encuentra realizando los estudios y análisis para identificar los cuerpos localizados, con el objetivo de entregarlos a sus familiares.

Los restos extraídos de la “zona de inhumación irregular”, presentan diversos estados de conservación, algunos de estos, ya se encuentran en reducción esquelética.

El grupo multidisciplinario de búsqueda, acompañado por un representante de colectivo de búsqueda de personas, se desplegó también en los municipios de Ojocaliente, Cuauhtémoc y Genaro Codina, pero sólo en Luis Moya se lograron resultados positivos en la localización de víctimas de desaparición.

El titular de la Secretaría General de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, dio a conocer que la identificación del terreno se realizó vía aérea con drones especializados, así como con recorridos terrestres e integración de binomios capacitados.

“A nombre del licenciado, David Monreal Ávila, refrendamos el compromiso del gobierno de Zacatecas y las corporaciones federales de seguridad para prevenir la desaparición de personas y acompañar a los familiares que buscan a un ser querido”, expresó el funcionario a través de redes sociales.

El 2023 fue el año con más personas desaparecidas y no localizadas en la historia de Zacatecas. Del 1 de enero al 31 de diciembre se denunció la no localización o desaparición de mil 185 personas, de las cuales 794 no han sido encontradas, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Lo anterior supera el saldo de mil 125 desapariciones, no localizaciones y localizaciones del 2021, el cual se consideraba como el año con mayor incidencia desde el inicio del registro en el año 1961. De los casos del 2021 siguen sin aparecer 654 personas.

