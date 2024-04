Con violencia roban auto de Mauricio Estefanía, candidato de MC en Cortazar

CORTAZAR, Gto.- Hombres armados despojaron de un vehículo a la sobrina de Mauricio Estefanía Torres, candidato a la presidencia municipal de Cortazar por Movimiento Ciudadano, quien luego de los hechos hizo un llamado, a través de su equipo de comunicación, a tener una contienda sin miedo y con piso parejo.

Se supo que fue alrededor de las 2:00 de la tarde cuando un grupo de siete hombres que portaban armas de fuego se acercaron a la joven y la despojaron de un vehículo Jaguar modelo 2019, propiedad del candidato.

El equipo de Estefanía, a través de un comunicado, informó a los medios sobre los hechos violentos que se registraron cuando el candidato estaba en el arranque de su campaña y "casi simultáneamente la candidata a diputada federal Alda Pacheco sufrió un atentado con sujetos armados al salir del evento y se dirigía rumbo a otro evento de campaña.

"Expresamos enérgicamente nuestra inconformidad ante la falta de seguridad a la que nuestras candidatas y candidatos se han visto expuestos en este proceso electoral, pues esto, solo es reflejo de una realidad a la que las y los guanajuatenses nos vemos vulnerados día con día".

Hicieron una exigencia para que durante el proceso electoral se pueda salir a las calles, comunidades y carreteras sin el temor de que la paz de los candidatos ni sus acompañantes, militantes y ciudadanía sea puesta en riesgo.

Y es que mencionó el equipo de Mauricio Estefanía que es mucha coincidencia que el día que arrancaron campaña, tanto él como Alda Pacheco, candidata a diputada federal por el distrito 10, sufrieran atentados.

"Creemos que la camioneta que participó en el despojo del auto a la sobrina de Mauricio es la misa que participó en el de la candidata Alda y queremos visibilizar este hecho", mencionó en un audio el equipo del candidato.

Cabe mencionar que la candidata Alda Pacheco denunció que fue víctima de un atentado este domingo, luego de que hombres armados le cerraron el paso cuando circulaba por la carretera Cortazar-Juventino Rosas, además de que tras bajar del vehículo en el que viajaban realizaron disparos al aire.

La candidata se dirigía junto con Laura Gallardo, coordinadora de la Comisión Operativa Municipal de Moroleón, a un mitin cuando de pronto hombres armados que viajaban a bordo de un vehículo les cerraron el paso.

Además es de señalar que Hugo Estefanía Monroy, padre del candidato Mauricio, fue asesinado a balazos a finales de noviembre de 2019 por un comando armando que ingresó a la base de autobuses Estefanía de la que era propietario.

En el ataque resultó lesionada su esposa Alejandra Torres Novoa ex diputada local, un empleado de nombre Jerry Torres, así como el hermano del ex alcalde, quienes fueron trasladados a recibir atención médica y quienes con el tiempo sanaron sus heridas. En julio de 2023 falleció la ex diputada local por problemas de salud que venía afrontando desde varios años atrás.

Estefanía Monroy fue alcalde en el periodo 2015-2018 por el PRD.