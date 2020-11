[Video] Familia de Juan Carlos pide Justicia, por su muerte

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Juan Carlos, de 54 años, era un comerciante que desde hace treinta años vendía tamales. Fue descrito como una persona ejemplar, amorosa, caritativa, alegre y que no se metía con nadie, por lo que familiares lloran su pérdida y lo recordarán como un gran hombre, por quien también piden justicia a las autoridades por su muerte.

Rosa Yolanda Zamudio Jaso, esposa del fallecido Juan Carlos, en entrevista para El Sol del Bajío, señaló que su esposo era un hombre muy alegre, trabajador, humilde y que siempre ayudaba a las personas, además de darles consejos y orientar a quien se acercaba a él para una palabra de aliento o algún tema.

A él le gustaba cantar, además de jugar futbol y basquetbol, este último deporte era el que más le gustaba e intentaba con frecuencia practicarlo en su tiempo libre después de trabajar, añadió que desde hace 30 años iniciaron su negocio de elaboración y venta de tamales, en un principio solo ellos y sus dos hijos, pero con el paso del tiempo el negocio prosperó a tal grado que lograron darle trabajo a varias personas.

A sus trabajadores siempre los alentaba con sus palabras, les daba ánimos si tenían algún problema y siempre los incluyó como una gran familia, a Juan Carlos le gustaba que sus trabajadores y familia comieran en la mesa juntos, claro luego de haber laborado los tamales pues siempre ese fue el sustento no solo para su familia si no para muchas que confiaron en él.

El lunes, para la familia Padilla Zamudio, quedó marcado, pues señalan no era la forma de que él muriera y mucho menos en manos de Agentes de Investigación Criminal, que se supone procuran justicia, por lo que solicitaron a las autoridades de la Fiscalía General del Estado llegar al fondo de los hechos y se castigue a los culpables de su muerte.

TRABAJADORAS SE LLEVAN UN GRAN LEGADO

Eva López Juárez y Estefany Hernández Saucillo, con 8 años y 6 años respectivamente trabajando con el ahora difunto Juan Carlos; manifestaron que él ayudaba a quien se le acercaba, como jefe y amigo, les decía lo que estaba bien y lo que no, él una frase que el mencionaba mucho era “Cuando yo no este, ustedes deben de replicar lo que yo les he enseñado”.

Eva, quien es madre soltera y con dos hijos, dijo que eran como su familia, ya que no cuenta con nadie, pero ellos le dieron trabajo, consejos y motivaron a seguir adelante en cualquier adversidad, todos fueron buenos con ella desde hace 8 años.

“Yo solo quiero que hagan justicia, y que esas personas que le hicieron daño y le quitaron la vida, lo paguen, pues él no merecía morir así, pues ya no pudo defenderse”.

Estefany, por su parte señaló que era el mejor de los patrones, no se metía con nadie y siempre les enseñó en lo laboral y personal, siempre ayudaba y trabajaba para sacar a su familia adelante, todos los trabajadores siempre lo han apoyado

“No hay palabras para describir lo que se siente, pues es una impotencia lo que está pasando, les pido que hagan justicia pues no se merecía ese tipo de muerte, yo iba a cumplir 6 años, pero desde muy chica estuve con ellos, son como mi familia y a Juan Carlos lo consideraba como un papá para mí, siempre me dio consejos, sabia e inteligente y yo con eso me quedo”.

Finalmente la esposa de Juan Carlos señaló que la Fiscalía General del Estado hizo presencia y se puso a sus órdenes además que se interpuso la denuncia por estos hechos, por lo que están a la espera de ese proceso de investigación, asimismo señaló que se les informó del Servicio Médico Forense que la causa de la muerte fue por un infarto.

Sus restos fueron velados en la funeraria Vita Nova, en donde familiares, amigos y conocidos dieron el último adiós a ese hombre que describieron como un gran ejemplo de vida, humildad y trabajo.





DERECHOS HUMANOS ACUDIÓ CON LA FAMILIA

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a través de la Sub Procuradora de la Zona C, Martha Leticia Rojas Ramírez, visitó a la familia de Juan Carlos, quien falleció luego de una detención hecha por agentes de Investigación Criminal.

Luego de platicar con la esposa de la víctima, manifestó su disposición para ratificar la queja 103/2020-CI que la PDHEG inició de manera oficiosa el lunes 23 de noviembre del 2020, tras darse a conocer los hechos en medios de comunicación. Asimismo, la familia aceptó el ofrecimiento de la PDHEG para recibir acompañamiento psicológico y este martes se realizará la primera sesión de contención emocional para tres de sus integrantes.

Adicionalmente, se realizó una inspección en el lugar de los hechos para recabar las pruebas y testimonios que ayuden al esclarecimiento de lo ocurrido. Por otro lado, se solicitó un informe detallado al Director General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y al Director del Hospital General de Celaya.

PODER JUDICIAL MENCIONÓ QUE SÍ HABIA ORDEN DE APREHENSION

De acuerdo a un documento del Poder Judicial, se dio a conocer que un Juez de Control giró una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos, por atribuírsele la probable realización de los hechos que la ley señala como el delito de violación previsto y sancionado en el artículo 180. Del primer supuesto del código penal para el estado de Guanajuato, asimismo con el número de causa 1P0620-747.

Sin embrago hasta el momento la familia señaló que nunca se mostró la supuesta orden de aprehensión en su contra, además la detención se hizo aproximadamente a las 15:30 horas mientras el ahora occiso era sometido familiares pedían que mostraran la orden, la cual nunca les fue mostrada.

Tras subir a Juan Carlos a la caja de la camioneta RAM gris por los Agentes de Investigación Criminal, la esposa corre a su domicilio ubicado a una cuadra de donde ocurrieron los hechos, para tomar su auto y poder seguir la unidad, sin embargo le fue imposible seguirlo pues a ella le tocaron semaforitos en alto, asimismo le llamo a sus hijos y les explicó lo sucedido.

Sus hijos desesperados por saber a donde habían llevado a su padre se contactaron con Eva trabajadora de ellos, quien tiene su domicilio a tres cuadras de las instalaciones de la Fiscalía, se trasladó a la zona y no observó ninguna unidad con las características. Fue a las 16:30 horas que en redes sociales y medios de comunicación se da a conocer de la existencia de un hombre sin vida en la parte de la caja de una unidad de la AIC, en el área de urgencia del Hospital General, es ahí donde una persona desconocida les manda mensaje y menciona que vieron esa unidad en el nosocomio.

Al llegar familiares al hospital les dieron la noticia que aproximadamente a las 17:30, que Juan Carlos había llegado sin vida, por lo que entraron a reconocer el cuerpo, mismo que estaba con demasiados golpes en la cara y la mandíbula fracturada. De acuerdo al parte del Hospital General señalan que ingresó un hombre no identificado sin signos vitales, mismo que fue llevado por elementos de Agencia de Investigación Criminal, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar por tres ciclos, sin obtener respuesta de vida, además que tenía pupilas dilatadas, hematomas en cara y cabeza.