[VIDEO] Atacan a familia a balazos; hay una mujer muerta

León, Gto.- Ataque armado en contra de los integrantes de una familia, dejó como saldo una mujer fallecida, un hombre lesionado uno de gravedad y un menor del que se desconoce su estado. Hechos registrados en calles de la colonia registrada en la Colonia San José de los Montes.

Fue alrededor de las 21:10 horas frente a una vivienda de la calle Monte Malintzin casi esquina con Monte la Calera, que el estruendo del accionar de armas de fuego causó pánico entre moradores de la colonia San José de los Montes.

Entre la banqueta y un auto deportivo en color gris quedó el cuerpo de una mujer de aproximadamente 40 años, producto de la refriega que encabezaron sujetos que viajaban a bordo de una camioneta de color negro, que a su paso dejaron muerte y terror.

Producto del ataque armado un menor del que no se proporcionó generales resultó lesionado y trasladado en un vehículo particular a recibir atención médica, de su condición de salud no se proporcionó mayores informes.

A bomberos 5 llevaron los lesionados de este ataque. / Foto: Noticias Vespertinas

Un hombre que fue blanco de varios impactos de bala, fue trasladado a bordo de una unidad de Protección Civil a un centro hospitalario de León, el trayecto del vehículo de emergencias fue custodiado por una unidad de la Dirección de Policía Municipal.

Del lesionado se dijo que su estado de salud es grave, sin proporcionar mayores datos de la víctima.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca Encuentran cadáver atado de manos, pies y con cinta canela en el rostro

La zona del ataque quedó bajo resguardo de elementos de policía municipal y de la Guardia Nacional, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado, dio inicio a las investigaciones del ataque que dejó una mujer sin vida y cuyo cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense.

En el lugar se dijo por vecinos que al menos fueron 15 las detonaciones de armas de fuego, alrededor de la zona en donde quedó el cuerpo de la víctima mortal. De forma extraoficial se dijo que la agresión fue en contra de integrantes de una familia.

De los responsables se dijo que huyeron por calles de la colonia con rumbo desconocido, pese a que fue establecido un cerco policiaco, no se logró la captura de los presuntos responsables.