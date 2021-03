Se registra alza en homicidios dolosos

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el 2020 en México se denunciaron 95 mil 285 robos a negocios, 48 mil 901 de ellos con violencia, mientras que en materia de robo en total se denunciaron 604 mil 263 delitos, es decir, mil 655 robos por día en el año, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana a través del documento ‘Seguridad y Justicia, agenda que debe ser atendida’.

Indica que se reportó un aumento en las llamadas de denuncia contra las mujeres y en la incidencia delictiva en el entorno familiar alcanzando en 2020 un máximo histórico con 220 mil incidencias, lo cual representa un 5% más de lo registrado en 2019.

⬇️Da clic aquí⬇️

Policiaca Asesinan a tres personas en motel de Guanajuato capital

“Los dos primeros años del actual gobierno, con 69 mil 199 víctimas de homicidio doloso se ha convertido en el peor arranque para un sexenio. En los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) se alcanzaron 33 mil 126 homicidios dolosos y con Felipe Calderón (FCH) 23 mil 408 homicidios dolosos”.

Refiere que el robo a negocio en los primeros años del gobierno actual también se encuentra a la alza con 213 mil delitos, mientras que con EPN fueron 14 mil 517 y con FCH 125 mil 729. En cuanto al delito de secuestro y extorsión, indica que en la presente administración hay un repunte en comparación con los dos arranques de las administraciones pasadas, es decir, en 2020 se registraron ocho mil 378 víctimas.

“La extorsión es uno de los delitos que tienen una cifra negra muy elevada y 98 de cada 100 casos no son denunciados. Hay un decremento comparativo en los delitos de robo a casa habitación y robo a vehículo aunque podrían atribuirse, no a alguna estrategia de combate en particular, sino al confinamiento”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Policiaca Localizan a tres agentes de la FGR sin vida en Campuzano

Sobre el riesgo de violencia política, dice que en el actual proceso electoral en México han sido asesinados 46 políticos de los cuales 10 eran aspirantes a puestos de elección de acuerdo con el Primer Informe de Violencia Política en México, Proceso electoral 2020-2021, realizado por la consultora de riesgos Etellekt.

También menciona que existen por lo menos 19 grupos criminales que realizan operaciones financieras en el país, esto de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR) publicada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Destaca que uno de los elementos más preocupantes es la expansión de los grupos dedicados al narcotráfico, ya que algunos de los más recientes cuentan con presencia en 14 estados, desde Chiapas hasta Baja California, así como en entidades como Aguascalientes, Tamaulipas y Veracruz, lo cual representa casi todo el territorio nacional.

Además de que los documentos de las cortes federales de Estados Unidos y de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) confirman que a partir de 2014 han extendido sus operaciones hacia Asia y Oceanía.