Muere hombre atropellado en la Maxipista León - Aguascalientes

León, Gto.- La noche de este miércoles, un hombre murió al ser atropellado en la Maxipista León -Aguascalientes, a la altura de la comunidad La Reserva. Hasta el momento no ha sido identificado.

Este lamentable accidente, ocurrió alrededor de las ocho de la noche, sobre la mencionada carretera, a la altura del kilómetro 15, en dirección a Aguascalientes.

De manera preliminar, se informó que la víctima intentó cruzar la carretera, al caminar por el carril de alta velocidad, fue arrollado por un vehículo, del que no se tienen características.

Paramédicos y Policía Federal acudieron al lugar de los hechos, tras los reportes que automovilistas hicieron a los números de emergencia.

El cuerpo de la víctima, presentó lesiones en la cabeza y el abdomen. Y los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue cubierto y la zona fue acordonada para evitar otro percance.

La víctima no ha sido identificado, vestía pantalón de mezclilla azul y no llevaba playera no camisa.