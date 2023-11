"Mi tío no tenía miedo, fue muy valiente"

León, Gto.- "Es obvio que él sabía a lo que se arriesgaba, pero es algo que nunca esperas, es sumamente doloroso saber que todo el esfuerzo que había hecho por la sociedad haya terminado tirado en la calle con 30 balazos, es súper doloroso e inexplicable, pero por otra parte es bueno saber que hay mucha gente que lo quiere", fueron las palabras de María Arantxa Mayoagoitia Enríquez, sobrina del activista Adolfo Enríquez Vanderkam.

La joven declaró que actualmente la sociedad vive una época ultraviolenta donde no hay ley y esperan que se haga justicia. "Que lástima que tenga que estar con él y nada más porque hay una presión social muy grande", detalló.

María Arantxa, detalló que hasta el momento la Fiscalía no ha informado sobre algún avance en la investigación, pero sí han entrevistado a varios integrantes de la familia, solicitaron entrar a la casa de mi tío, esperamos que se haga algo pero realmente hemos perdido la confianza en las autoridades, él siempre se dio a la gente, él vivió y murió por la sociedad leonesa".





"Yo aguanto vara"

Arantxa recordó que Adolfo comenzó con su labor desde el año 2010 y que siempre les decía "yo aguanto vara" y que nunca solicitó protección a las autoridades, porque él creía que la protección venía de Dios y había tiempos en los que descansaba ya que tenía muchas presiones muy grandes, entre ellas la muerte de su madre, ocurrida en junio de 2022.

"No creo que haya nadie que pueda llenar su lugar, tenía muchas amenazas, no tenemos miedo nosotros, llegaron directamente contra él porque querían callar su voz y nadie va a hacer lo que él hacía, nosotros no tenemos la intención de hacerlo".

Impresionados con las muestras de afecto

"La gente se está moviendo impresionantemente, la noticia de su muerte llegó a todos los rincones del mundo y estamos sorprendidos de ver cómo la gente lo quiere y exige justicia, nosotros la verdad estamos pasando un duelo y no tenemos cabeza para gritar nada, ahorita estamos concentrados en esto y él dejó legado, dejó huella y el altar que la gente puso en el lugar donde murió es prueba de ello", finalizó Arantxa.