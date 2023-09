Lesionan a dueño de tienda en Santa Clara

León Gto.- Un hombre de aproximadamente 65 años de edad, identificado como Aniceto 'N', se debate entre la vida y la muerte, luego de ser atacado a balazos por sujetos armados que llegaron a su tienda de abarrotes ubicada en la colonia Santa Clara.

De acuerdo con los primeros reportes recibidos a la Central de Emergencias 911, cerca de las 22:15 horas, el sexagenario recibió varios impactos de bala a la altura de la cabeza, por lo que sus familiares y vecinos solicitaron el arribo de una ambulancia.

En cuestión de minutos, policía municipal, en compañía de paramédicos de Protección Civil arribaron a una tienda ubicada en el cruce de las calles San Fulgencia y Santa Mónica de la colonia señalada anteriormente.

Los cuerpos de rescate, al percatarse de la gravedad de las heridas del hombre, le brindaron los primeros auxilios, una vez que fue estabilizado, lo trasladaron a recibir atención médica a un hospital cercano, en condiciones graves de salud.

Algunos testigos de lo ocurrido señalaron que solo escucharon disparos, observaron cómo al menos dos hombres salían de la tienda y emprendieron la huida con rumbo desconocido; mientras que el tendero se encontraba tirado al interior de su negocio, en un charco de sangre, con impactos de bala a la altura de la cabeza.

Hasta el momento, el posible móvil de los hechos no fue revelado, sin embargo, algunos habitantes del lugar no descartan que podría tratarse de un robo al cual el dueño se resistió; pero esta versión no fue confirmada por las autoridades en el lugar.

La zona fue delimitada y cerrada a la circulación por varias horas debido a que al interior de la tienda de abarrotes y por la calle se localizaron diversos indicios, entre los que se encuentran casquillos percutidos, de los que no se reveló el calibre, mismos que serán importantes para próximas investigaciones del caso.

Así mismo, por parte de la Fiscalía General del Estado, se realizó una exhaustiva investigación preliminar en la zona, donde se revisaron las cámaras de videovigilancia que pudieron captar lo ocurrido durante el ataque, y sobre todo para lograr la identificación de los presuntos responsables del delito.

A pesar de que en la zona se implementaron fuertes operativos de búsqueda, hasta el cierre de esta edición no se informó de alguna persona detenida en los hechos que dejaron a un tendero gravemente herido.