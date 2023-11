Si vas a este centro comercial ten cuidado con los cristalazos

León, Gto. - Con cristalazos, el uso de "llaves maestras", un clip o un pasador, son la manera en que los ladrones de interior de vehículo utilizan para poder robar. Los esteros es el principal objeto que los amantes de lo ajeno buscan obtener y los lugares en donde operan, es en los estacionamientos de centros comerciales.

Local Denuncia AMDA más de 17 autos robados en la misma semana de asalto a agencia Volvo en León

Este fin de semana, el robo ocurrió en el estacionamiento de Centro Max y fue masivo, ya que al menos siete carros, fueron abiertos. Uno de los afectados fue Luis Gómez y a pesar de que llamó a la Policía y solicitó ayuda de los guardias de seguridad del lugar, no obtuvo respuesta de ninguna de las partes.

"Fue el domingo por la tarde. Estuve como media hora en la plaza, solo fui a comer y cuando regresé el auto ya tenía dañada la chapa y el estéreo lo arrancaron. En esos minutos me di cuenta de que otras personas también habían sido afectadas, entre ellas una señora de la tercera edad, a quien también le robaron el estéreo, pero su auto fue cristaleado. Nadie nos respondió, la policía nunca llegó y los guardias mostraron una actitud de desinterés, pareciera que son cómplices y en lo personal no voy a denunciar ante el Ministerio Público, porque estoy consciente de que no van a resolver nada". Comentó Luis, vecino de San Pedro de los Hernández.

Otro testimonio anónimo, realizado por redes sociales, compartió su versión sobre los mismos hechos.

"En Centro Max están cristalizando, ya son varias las quejas y hace rato abrieron aproximadamente cinco carros y robaron las pertenencias, a mi mamá lograron quitarle el estéreo y la chapa la dañaron, los vigilantes no hacen nada y nos dijeron que porque los tienen amenazados y con eso se excusan". Se leía en la publicación.

El dato

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León (SSPPCL), en el año 2022 se denunciaron a la policía 874 robos a interior de vehículo. En el desplegado, en enero de ese año se registraron 49 casos de este tipo de delito. En febrero, 42; marzo 83; abril 58; mayo 84; junio 68; julio 73; agosto 67; septiembre 94 y octubre 74, mientras que noviembre fue el mes con más robos, con una cifra de 113 y finalmente diciembre con 69.

Local Delitos de alto impacto "a todos nos pega por igual”: Ismael Plascencia

En 2023, con corte al mes de agosto se registraron 610 casos de robo a interior de vehículo. En enero y agosto, fue la incidencia más alta con 98 hechos. En febrero hubo 69; en marzo 66, en abril 58; mayo 67; junio 76 y julio 78.