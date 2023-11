Estacionamientos y tarifas para el Festival Internacional del Globo

León, Gto.- A menos de una semana, los terrenos de los alrededores del Parque Metropolitano, se les han realizado labores de limpieza, removiendo la maleza, rocas y residuos sólidos urbanos, esto con el fin de recibir a los miles de asistentes que acudirán al Festival Internacional del Globo 2023.

Local No habrá rutas especiales para el Festival Internacional del Globo

Los estacionamientos, que anualmente cobran tarifas fijas a los asistentes, ya tienen asignada una tarifa, según el director del Parque Metropolitano Juan Pablo Luna Mercado, afirmó que los estacionamientos ya tienen la indicación de cobrar tarifas fijas de estadía por todo un día, las cuales estarán a partir de los 160 hasta los 320 pesos dependiendo el tipo de vehículo.

Para esta edición del festival, se espera una asistencia total de al menos 400 mil personas, la cual generará una derrama económica de 800 millones de pesos según el Municipio de León.

El festival será del 17 al 20 de noviembre, esperando asistentes de todas partes de la república, con un costo de acceso promedio de 280 pesos por persona, se recomienda a los visitantes hacer cuentas para considerar el acceso al festival, el consumo dentro y el estacionamiento.

Las autoridades han recomendado asistir en diversos modos de transporte en caso de ser residente cercano al Parque Metropolitano. Utilizar bicicleta, transporte público o sencillamente acudir a pie, es una de las recomendaciones, con el fin de no generar ralentización o una sobrepoblación de vehículos en los estacionamientos.

Los estacionamientos designados para el Festival del Globo están estratégicamente ubicados para facilitar el acceso al lugar del evento. Optar por estacionamientos seguros no sólo brinda tranquilidad a los asistentes, sino que también contribuye a mantener el orden vial en los alrededores del festival. Evitar estacionar en áreas no designadas no solo es una medida de seguridad para los vehículos, sino también una contribución a la fluidez del tráfico y la prevención de posibles congestionamientos.

Además, los estacionamientos seguros están equipados con medidas de seguridad adicionales, como vigilancia las 24 horas y sistemas de iluminación adecuados, que disuaden cualquier intento de vandalismo o robo. Esta precaución adicional no solo protege los vehículos de los asistentes, sino que también contribuye a crear un entorno festivalero más seguro y acogedor para todos.

Local ¿Vas a ir al FIG 2023? Aquí todo lo que tienes que saber

Estas son las tarifas que aprobó el Patronato del Parque Metropolitano:





- Automóviles: 160 pesos

- Camionetas tipo VAN: 240 pesos

- Camiones: 320 pesos





Además el mismo Patronato fijó la tarifa del servicio de tren de neumáticos que da vuelta alrededor del Parque Metropolitano en 35 pesos por persona,