Balean a hombre en la colonia Nuevo León y muere en el hospital

León, Gto.- Esta mañana de sábado, un hombre fue encontrado en las calles de la colonia Nuevo León, con impactos de arma de fuego. Fue llevado a un hospital y dos horas más tarde se reportó su deceso.

Este cuarto homicidio del mes de diciembre en León, se reportó a las siete de la mañana, cuando vecinos de la calle Cerralvo entre Villaldama y Rayones, en la colonia ya referida y ubicada en el polígono de Los Castillos, salieron de sus viviendas para iniciar con sus actividades.

Al hacerlo, vieron que sobre la banqueta estaba un hombre recostado y ensangrentado, por lo que de inmediato llamaron a la Policía Municipal.

A través de los números de emergencia 9-1-1 también solicitaron el arribo de una ambulancia. Cuando los socorristas y los policías llegaron, le brindaron las atenciones al hombre y precisaron que tenía lesiones de arma de fuego.

Sin embargo en el lugar no se encontraron indicios balísticos por lo que se desconoce si fue herido en el lugar, ahí fue abandonado o el lesionado camino hasta ese sitio.

Rápidamente los paramédicos lo trasladaron a un hospital donde su estado de salud fue reportado grave. Cerca de las nueve de la mañana se reportó su deceso.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Víctor Mauricio pero no se especificó su edad. Debido a que en la zona no fueron encontrados indicios, el sitio no fue acordonado con cinta amarilla y una vez que la víctima fue llevada al hospital los policías preventivos se retiraron de la escena.

Más tarde llegó personal pericial y ministerial al lugar de los hechos para recabar entrevistas y obtener datos sobre el caso para iniciar la carpeta de investigación correspondiente a este homicidio doloso.

Sobre los responsables de este ataque y los motivos del mismo, nada se sabe hasta el momento.