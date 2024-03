Asistieron 10 mil mujeres a marcha del 8M

León, Gto.- Un total de diez mil personas fueron las asistentes a la marcha del 8M realizada la tarde del viernes en la ciudad de León. Autoridades reportaron saldo blanco y atención prehospitalaria a doce mujeres, una de ellas fue trasladada a recibir atención médica.

Insolación, deshidratación y lesiones menores fueron algunas de las atenciones que se brindaron por parte del personal de Protección Civil y Bomberos en el lugar. Ninguna de las afectadas se reporta grave.

La manifestación, inició desde las cinco de la tarde en el Arco de la Calzada, que fue el punto de reunión para niñas, jóvenes y mujeres adultas quienes vestían en prendas de colores verde,morado y negro principalmente.

La manifestación tuvo una duración de cinco horas y pocos minutos antes de que iniciará la marcha fue cerrada la circulación vehicular en el bulevar Adolfo López Mateos, en el tramo de Hilario Medina a Insurgentes, de las 16:45 horas a las 19:00 horas.

En el trayecto de la Calzada de los Héroes a la Presidencia Municipal se brindó acompañamiento de los cuerpos de seguridad y emergencia sin que se registraron incidentes. Posteriormente el operativo por parte de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, se realizó con cierta distancia.

Con los gritos: "ni una más, ni una más, ni una asesinada más", "No estás sola", "somos el grito de las que ya no están", "no más violencia sexual contra niñas y adolescentas", "Latimos juntas", comenzaron a avanzar, alrededor de 4 mil mujeres, sin embargo conforme avanzaba el contingente se fueron sumando más personas con pancartas, pañoletas e incluso algunas con el rostro cubierto.

El contingente, como siempre, fue encabezado por la batucada, seguido de los familiares de las víctimas de feminicidio y de mujeres desaparecidas. En esta ocasión, se sumaron además de personas de la comunidad LGBTQ+ y las Sobrevivientes de Abuso Sexual Infantil (SASI).