Marchan miles de mujeres

León, Gto.- Al rededor de 8 mil mujeres se sumaron a la marcha feminista de este ocho de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Desde la 1:00 de la tarde comenzaron a impartir talleres a todas las que forman parte de colectivos feministas y a mujeres que pasaban por el Arco de la Calzada, se trató de los talleres con temas como: "Sororidad", "Reconstrúyete", "Yo marcho por...", "Educación e independencia financiera en las mujeres", "Intervención", "¿Cómo se puede vivir después de dejar de hacerlo?".

Francisco Carmona / El Sol de León

Así como un performance "Dance Hall Female", presentado por Paola Esparza, esto para comenzar con la marcha y la batucada, esta última realizada por la colectiva "Aquelarre Fénix".

Con los gritos: "ni una más, ni una más, ni una asesinada más", "No estás sola", "somos el grito de las que ya no están", "no más violencia sexual contra niñas y adolescentas", "Latimos juntas", comenzaron a avanzar.

Aunque en un principio se contabilizaron cerca de 4 mil personas, al paso de las calles se fueron incorporando más y más jóvenes, logrando llegar aproximadamente a 8 mil mujeres.

Francisco Carmona / El Sol de León

Los colores morado y verde predominaban por las calles, las mujeres comenzaron a marchar, esto con la finalidad de ser escuchadas y visibilizar la inseguridad, acoso y violencia que se vive diariamente.

El contingente encabezado por la batucada, seguido de los familiares de las víctimas de feminicidio y de mujeres desaparecidas, además de personas de la comunidad LGBTQ+ y las Sobrevivientes de Abuso Sexual Infantil (SASI).

Durante el posicionamiento se mencionó que cada año se estima que hay 3 mil mujeres, niñas y adolescentes asesinadas, donde solo se contabilizan aproximadamente un 24% de esta cifra considerado como feminicidio.

También se indicó que nuestro país es el segundo a nivel mundial con más desapariciones, contabilizando 11 mil 923 desapariciones tan sólo en el año 2023.

Francisco Carmona / El Sol de León





PETICIONES A LA AUTORIDAD

Como parte del posicionamiento se mencionó que se exigía a las autoridades capacitaciones en violencia de género a todas y todos los funcionarios públicos, acceso de mujeres feministas a los espacios de toma de decisiones de las instituciones públicas, órdenes de restricción sin límite de tiempo a violadores, violentadores y feminicidas, así como socializar en medios, escuelas e instituciones públicas los protocolos de atención y denuncia ante cualquier tipo de violencia de género.

Además, exigían la apertura de módulos de denuncia en espacios públicos y accesibles para las mujeres (estaciones de la oruga), la legitimidad absoluta e inmediata ante una denuncia por violencia, cero revictimización a quienes decidan denunciar, seguimiento y acatamiento de los protocolos ya establecidos para salvaguardar a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia y capacitaciones de violencia de género a todas las servidoras públicas.

"Exigimos incluir en los protocolos de atención a víctimas, organismos de contención emocional; rendición de cuentas con las leyes Olimpia, Sabrina, Ingrid, etc; despenalización del aborto antes de que termine la legislatura actual no prescripción del abuso sexual infantil, pues muchas víctimas no pueden denunciar hasta que son adultas; medidas de reparación de daños a víctimas y por último socializar protocolos de denuncia ante violencia obstétrica a todas las mujeres que tengan sus partos en hospitales públicos y quitar la licencia a médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y personal de salud generalizado que ejerzan violencia obstétrica", mencionó una mujer parte del colectivo.

Montserrat Ramírez / El Sol de León





LLEGAN A LA FUENTE Y PRESIDENCIA

Una vez que el contingente llegó a la Fuente de los Leones, comenzó la pinta en monumentos, tal como la misma fuente y el busto de Benito Juárez, esto sin dejar pasar expresar sus consignas en las paredes del templo de San Sebastián Mártir.

Incluso en el lugar se encontraba un grupo de religiosos que con rezos y tomados de la mano evitaban que las feministas llegarán a ellos y pintarán la iglesia, un hombre fue rociado por una mujer desconocida que portaba una lata de pintura.

Montserrat Ramírez / El Sol de León

En el Palacio Municipal, las mujeres de todas las edades colocaron las pancartas que portaron durante la marcha, así como expresaron su deseo por liberar León de los feminicidas y violadores, donde nombres de algunos presuntos fueron expuestos.

Al mismo tiempo, con ayuda de las latas de pintura y las pancartas, se comenzó a incendiar la puerta principal, además de arrojar latas donde lograron quebrar algunas ventanas.