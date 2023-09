Asesinan a motociclista en Bajío de Bolas Blancas

León, Gto.- Un motociclista fue asesinado, sobre la carretera Los Ramírez-Santa Ana del Conde. La víctima no ha sido identificada y de los responsables nada se sabe hasta este momento. Autoridades ya investigan los motivos del crimen.

El hecho fue reportado minutos después de las diez de la mañana, sobre la carretera mencionada, a la altura de la comunidad Bajío de Bolas Blancas.

Policiaca Atropellan a dos motociclistas

Personas que transitaban por este camino rural, se percataron de que, en la orilla de la carretera estaba un hombre tendido sobre el piso y a un costado su motocicleta, al acercarse se dieron cuenta que estaba ensangrentado por lo que de inmediato, llamaron a las autoridades a través de los números de emergencia 9-1-1 solicitando una ambulancia.

Los primeros en llegar fueron oficiales de la policía municipal, quienes se percataron de que no se trataba de un accidente, pues en el sitio encontraron casquillos percutidos y la víctima presentaba lesiones de arma de fuego en la espalda.

Al arribo de los socorristas de Bomberos, se certificó que el hombre, de momento no identificado, ya no contaba con signos vitales. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, de quien no fueron proporcionadas sus características físicas y sus vestimentas. Sobre su vehículo, únicamente se informó que era una motocicleta tipo Italika de color negro.

Con este hecho, suman 69 homicidios dolosos en estos 25 días del mes de septiembre. Sobre los responsables y la hora exacta en la que ocurrió el crimen, nada se sabe por ahora.

Policiaca Tenía 16 años fallecido en accidente de moto

Luego de concluir las labores periciales por parte de la Fiscalía General del Estado, el cuerpo fue levantado y trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte. La motocicleta fue remolcada en una grúa y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía para continuar con los peritajes e investigaciones.