Trump incluirá a los antifascistas como organización terrorista

El presidente de Estados Unidos (EU) , Donald Trump, arremetió este domingo contra los medios de comunicación por "fomentar el odio y la anarquía" y defendió la labor de la Guardia Nacional en afrente a los manifestantes.

"Los Medios de Comunicación Parciales están haciendo todo lo posible para fomentar el odio y la anarquía. ¡Así como todo el mundo entiende lo que están haciendo, que son NOTICIAS FALSAS y gente mala de verdad con una agenda enfermiza, podemos trabajar fácilmente más allá de ellos a través de la GRANDEZA!", dijo Trump en Twitter.

Policías y militares tomaron este sábado el control de Mineápolis con fuertes cargas contra quienes desafiaron el toque de queda y los periodistas que cubrían las protestas, según comprobó Efe en el lugar de los hechos.

Mineápolis es el epicentro de las protestas contra la brutalidad policial que han estallado en distintas partes del país, después de que el lunes pasado un hombre de raza negra, George Floyd, fuera asesinado por un policía blanco en esta localidad.

En su hilo de tuits, Trump dio la enhorabuena a la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva desplegado en Minesota para ayudar a la policía a contener los disturbios.

"Felicidades a nuestra Guardia Nacional por el gran trabajo que hizo inmediatamente a su llegada a Mineápolis, Minesota, anoche. Los ANTIFA (antifascistas) lideraron a los anarquistas, entre otros, fueron bloqueados rápido. ¡Debería haberlo hecho el Alcalde la primera noche y no hubiera habido problemas!", apuntó.

"The death of George Floyd on the streets of Minneapolis was a grave tragedy. It should never have happened. It has filled Americans all over the country with horror, anger, and grief." pic.twitter.com/lirAMSv4Wo — The White House (@WhiteHouse) May 30, 2020

El mandatario agregó que "otras Ciudades y Estados dirigidos por los Demócratas deberían mirar el bloqueo total a los Anarquistas de la Izquierda Radical en Mineápolis anoche. ¡La Guardia Nacional hizo un gran trabajo, y debería ser empleada en otros Estados antes de que sea demasiado tarde!".

El gobernador de Minesota, Tim Walz, anunció el sábado que había ordenado la movilización de toda la Guardia Nacional del estado por primera vez en su historia para hacer frente a los disturbios.

El general John Jensen, al frente de la Guardia Nacional en Minesota, aseguró que para el mediodía de ayer se movilizarían 2.500 efectivos de esa fuerza, aunque subrayó que no eran suficientes, por lo que habían solicitado "recursos a nivel nacional".

En ese sentido, reveló que había pedido asistencia al Pentágono y que había mantenido conversaciones con el secretario de Defensa, Mark Esper: "Estamos mirando qué recursos podemos tener, si son de inteligencia o de otro tipo", destacó sin dar más detalles.

Trump se ha mostrado en varias ocasiones crítico con la gestión del alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, que, asegura, pertenece a "la izquierda radical", y al que le ha pedido mano dura frente a las protestas y altercados.

Aparte de Minesota, varios estados del país activaron el sábado la Guardia Nacional para lidiar con la agitación civil, como Georgia, Kentucky, Wisconsin, Colorado, Ohio y Utah, aparte del Distrito de Columbia.