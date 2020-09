Sally se convierte en huracán y se dirige a Louisiana, EU

La tormenta Sally se convirtió en huracán este lunes en el Golfo de México de camino a Louisiana Estados Unidos (EU), donde se prevé que toque tierra mañana, mientras las tormentas Teddy y Vicky se sumaron hoy a un panorama cada vez más agitado en el Atlántico, que incluye al huracán Paulette, que impactó en Bermudas. Un avión cazahuracanes de la fuerza aérea estadounidense desplazado hasta el ojo de Sally fue el que alertó de la escalada "rápida" del sistema.

Ahora sus vientos máximos sostenidos son de 90 millas por hora (150 km/h), según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC).

El centro de Sally fue hallado a 130 millas (210 km) al este-sureste de la desembocadura del río Misisipi, y a 165 millas (265 km) al sureste de la ciudad de Biloxi (Misisipi).

Sally se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 7 m/h (11 km/h), un movimiento que se espera mantenga durante toda la jornada de hoy.

Luego disminuirá la velocidad de traslación cuando esta noche dé un giro hacia el noroeste. El gráfico de trayectoria de tres días lo sitúa tierra adentro en el estado de Misisipi el miércoles y el jueves debilitado como depresión tropical sobre Alabama.

Por su parte, el ojo del huracán Paulette, que golpeó en las últimas horas a Bermuda, donde centenares de personas están sin electricidad, se alejará este lunes de la isla, aunque los fuertes vientos, copiosas lluvias y la marejada ciclónica se seguirán sintiendo durante el día.

Echoing the thoughts of our colleagues on #wxtwitter, deep convection with Tropical Storm #Sally is producing a lot of gravity waves as seen by #GOESEast.



Think of it as dropping a large stone in water: ripples emanate outward. In the atmosphere, the stones are t-storms. pic.twitter.com/AjbD2iUCnD — NHC_TAFB (@NHC_TAFB) September 14, 2020 11 AM CDT UPDATE: NOAA Hurricane Hunter aircraft finds that #Sally has strengthened into a hurricane with 85 mph max sustained winds. Special advisory to follow shortly. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/elyQPCgELT — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2020

La resaca producida por Paulette afecta a las islas de Sotavento, las Antillas mayores, las Bahamas, Bermuda y la costa este de Estados Unidos.

Según el NHC, Paulette se encontraba unas 65 millas (105 km) al norte de Bermuda y se movía en dirección norte a 22 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 100 millas (155 km/h) que pueden todavía fortalecerse más.

La depresión tropical Rene está en mitad del Atlántico sin suponer amenaza alguna para tierra, mientras la recién formada tormenta tropical Teddy está todavía lejos de las Antillas menores, pero el NHC espera que se convierta en un huracán poderoso en un par de días aunque sin suponer amenaza directa para tierra.

Teddy está cerca de 2.015 kilómetros al este de las Antillas menores, se mueve en dirección oeste a 22 kilómetros por hora y presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

A Hurricane Warning for #Sally is in effect from Morgan City, Louisiana to the Alabama/Florida border, including New Orleans. Tropical-storm-force winds will likely begin later today and this evening. Preparations to protect life and property should be rushed to completion. pic.twitter.com/mgwJ4ZId02 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2020 #Sally is expected to move slowly over the next several days. Life-threatening flash flooding and river flooding is likely over portions of the central Gulf Coast from the western Florida panhandle to southeastern Louisiana. @NWSWPC forecasts 8-16” of rain, isolated areas to 24”. pic.twitter.com/PBpW2ja1E1 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2020

Por último, la depresión tropical 21, formada lejos del Atlántico tropical occidental, se convirtió este lunes sobre el océano en la tormenta tropical Vicky, pero va a tener una corta duración, según el NHC.

La vigésimo primera tormenta tropical de la actual temporada de huracanes está 565 kilómetros al oeste-noroeste del archipiélago africano de Cabo Verde y genera vientos máximos de 75 kilómetros por hora.

