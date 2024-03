Jóvenes mexicanos evaden la infelicidad ante sus pares en el mundo

En un mundo donde las preocupaciones y el estrés parecen dominar la vida cotidiana, una luz de esperanza emerge en México. Según el Reporte Mundial de Felicidad de la ONU los niveles de felicidad entre los mexicanos menores a 30 años se encuentra bien posicionado y demuestra que son más felices que sus pares en Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países europeos de occidente.

Según los datos del reporte de la ONU los jóvenes son cada vez menos felices que las generaciones adultas, especialmente en la región de América del Norte, sin embargo, México no obedeció a la tendencia regional y fue el único que registró un aumento en el rango de felicidad.

Puede interesarte: Alertan por IA que predice las emociones

En el rango de menores de 30 años, nuestro país ocupa la posición 19 de 143 países analizados, mientras que Canadá se ubicó en el lugar 58, y el caso de Estados Unidos es particular, ya que se encuentra en el puesto 62, y este bajo impulso en la percepción de la felicidad de los jóvenes estadounidenses causó que la primera potencia mundial cayera por primera vez en una década fuera del top 20 de la lista.

La mayoría de los países muestran una baja percepción de felicidad entre sus jóvenes y está directamente relacionado por la crisis de la mediana edad, que es originada por diversas causas, como el trabajo, problemas de pareja, el envejecimiento o pérdida de familiares, metas personales no cumplidas, cambios físicos por la edad, entre otras.

CDMX Adultos jóvenes, los que más rentan en CDMX

Sin embargo, en el caso de México parece ser que la crisis de la mediana edad no está afectando a los jóvenes ya que no solo está situado entre las mejores del mundo, si no que a nivel nacional es el sector más feliz de la población, mientras que la vejez es la más infeliz del país.

Además de ocupar el puesto 19 de los países más felices del mundo en el rango de mediana edad (24-30 años), México ocupa el puesto 22 en la categoría de entre 15 a 24 años, mientras que entre 30 a 60 años está en el lugar 32 y en el sitio 33 para los mayores de 60 años.

A nivel general, México es un país mucho más feliz que el año pasado, ocupa el puesto 25, en un año avanzó 11 lugares hacia los más felices. Obtuvo una puntuación de 6.678 en la evaluación de la vida para el periodo 2021- 2023, destacándose por su posición significativa en el ámbito global y regional.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Este dato proporciona una perspectiva objetiva sobre el estado de bienestar percibido por los ciudadanos mexicanos, reflejando un nivel de satisfacción que puede ser comparado con el de otras naciones.

En Occidente, se piensa popularmente que los jóvenes son los más felices y que la felicidad luego disminuye hasta la mediana edad, seguida de una recuperación sustancial. Pero desde 2006-2010, como arroja el estudio, la felicidad entre los jóvenes (de 15 a 24 años) ha caído bruscamente en América del Norte, hasta el punto de que los jóvenes son menos felices que los ancianos. La felicidad de los jóvenes también ha caído (pero menos bruscamente) en Europa Occidental.