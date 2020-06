Trump pidió ayuda a Xi Jinping para ganar reelección: John Bolton

Washington.- John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, dijo que Donald Trump buscó la ayuda de Xi Jinping para ganar la reelección durante una reunión a puerta cerrada en junio de 2019.

Foto: Reuters

"Entonces Trump, de manera sorprendente, llevó la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, aludiendo a la capacidad económica de China y suplicándole a Xi que se asegurara de que iba a quedarse con la victoria", escribió John Bolton, según extractos de su libro publicado en el Wall Street Journal.





"Hizo hincapié en la importancia de los agricultores y del aumento de las compras chinas de soja y trigo en el resultado electoral".

El libro que Trump no quiere que leas

"The Room Where It Happened: A White House Memoir" se publicará el 23 de junio pese a las objeciones de la Casa Blanca, que ha discutido con los representantes de Bolton si algunos pasajes del libro revelan información clasificada.

"Este es el libro que Donald Trump no quiere que leas", dijo la firma.

"Lo que Bolton vio lo dejó atónito: un presidente para quien ser reelecto es lo único que importa, incluso si esto significa poner en peligro o debilitar a la nación", agregó.

Foto: Reuters

Durante 519 días, Bolton fue el tercer asesor de Seguridad Nacional del Gobierno de Trump.

El exfuncionario cree que la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, debería haber ampliado su investigación de juicio político contra Trump el año pasado más allá de las preguntas sobre si el mandatario solicitó la injerencia extranjera de Ucrania.

Su libro asegura que "transgresiones de Trump al estilo de lo acontecido con Ucrania sucedieron en un amplio espectro de su política exterior, y Bolton documenta exactamente cuáles fueron, y los intentos de él y de otros miembros de la administración de alertar sobre ellas", según la editora Simon and Schuster.

Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts