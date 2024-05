Trabajadores de la construcción enfrentan ola de calor a la intemperie

La segunda onda de calor que se presenta en México con temperaturas de 30 a 45 grados Celsius en las 32 entidades del país, ha provocado que trabajadores que realizan sus actividades laborales a la intemperie tomen previsiones para evitar afectaciones como erupciones en la piel, dolor de cabeza, mareos y hasta golpe de calor, como en el caso de Tomás Rodríguez, quien desde hace 36 años se dedica a la industria de la construcción en Michoacán.

Con más de ocho horas de jornada laboral, el trabajador refiere que constantemente tiene que estar hidratándose ya que ha visto "cómo algunos trabajadores se han desmayado en la obra", debido a la insolación y deshidratación que llegan a presentarse entre los albañiles.

Indicó que ha optado por utilizar playeras de manga larga o sudaderas como método para prevenir la insolación y las afectaciones en la piel, porque asegura conocer "compañeros que les ha dado cáncer de piel por andar en el sol".

Sociedad Por onda de calor, 7 estados registran temperaturas superiores a 45ºC

La segunda onda de calor ha impactado con fuerza a los trabajadores de la construcción, quienes en muchas ocasiones laboran durante más de 10 horas bajo los rayos del sol.

Don Pulsiano Mar Martínez, un trabajador de la construcción en Tampico, Tamaulipas, señaló que tiene nueve años de experiencia en ese campo, con horarios que van de las 8:00 hasta las 18:00 horas, y ha logrado sobrellevar en varias ocasiones estas condiciones climáticas tomando descansos para refrescarse.

"Mi trabajo requiere que esté al aire libre, descanso un rato y luego vuelvo al trabajo. En estos días que ha estado haciendo mucho calor, cuando me siento cansado paro un rato a tomar aire" dijo.

Trabajadores de la construcción laborando bajo la segunda onda de calor. Foto: Kimberly Ortega / El Sol de Hermosillo

Ante las altas condiciones climáticas, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recomendó a la población tomar medidas preventivas como hidratarse, evitar exponerse durante tiempos prolongados a la radiación solar, especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil.

Tras la presencia de este fenómeno, la dependencia informó por medio de un comunicado que se pronostican temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco; mientras que en Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán se estima un clima de 40 a 45 grados.

En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Quintana Roo se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius; en tanto que en Ciudad de México y Tlaxcala se contemplan de 30 a 35 grados de sensación térmica.

Montado en su motocicleta, Leo Giovani Ortíz Chávez, de 27 años de edad, recorre la ciudad de Veracruz para repartir comida, aunque trata de cubrirse del sol con gorras y camisas de manga larga, los efectos del calor empiezan a mermar en su salud, ya que ha provocado erupciones en la piel, mareos y un fuerte dolor de cabeza.

Trabajadores. Foto: Flor Castañeda / El Sol de Zacatecas

“Ando repartiendo comida todo el día, me expongo a varias horas bajo el sol y me salen erupciones en la piel, tengo sarpullido, ardor, mareo, vértigo, pero no hay de otra, uno tiene que enfocarse en su actividad diaria porque si no cómo va poder sobrevivir”, indicó.

El trabajador ya ha padecido el golpe de calor, por lo que trata de evitarlos, aunque reconoce que es complicado. “Ya he presentado golpes de calor y se siente muy feo, cuando he ido en la moto me han dado mareos y tengo que orillarme porque es muy fuerte, pero descanso tantito y sigo”, dijo.

Kimberly Ortega / El Sol de Hermosillo

Por su parte, Román González Hernández, de 64 años, quien por más de una década ha laborado como acomodador de autos en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz, asegura que nunca había resentido tanto las altas temperaturas.

Segunda onda de calor en México, afectadas 32 entidades del país. Foto: Flor castañeda / El Sol de Zacatecas

Desde las 7:00 hasta las 20:00 horas lava y acomoda los vehículos bajo el sol, en algunos momentos busca la sombra de los árboles, sin embargo, no puede darse el lujo de descansar tanto tiempo porque tiene que sacar lo del día.

“El calor está demasiado fuerte, lo siento porque ando en la calle lavando carros y agarro todo el calor de la mañana, la verdad es que sí me he sentido mal, me siento mareado del mismo calor, pero estoy lavando y tengo que soportarlo porque ni modo que la gente me va a llevar la chamba a la sombra, tengo que estar en la calle bajo el sol”, refirió.

En tanto, durante la presente temporada de calor se han registrado cuatro muertes a nivel nacional por golpe de calor; uno en Chiapas, otro en Tabasco y dos más en Oaxaca, de acuerdo con el informe semanal para la vigilancia epidemiológica de temperaturas naturales extremas. Además, se tiene un acumulado de 264 casos relacionados a afectaciones en la salud provocados por las temperaturas naturales extremas.

Con información de editoras OEM