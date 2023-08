Libros de texto gratuito fueron entregados en 30 estados, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya fueron disturbios en 30 estados del país y que solo en Chihuahua y Coahuila no se entregaron los materiales.

“Aprovecho para agradecer a todas las autoridades, a maestros, a padres de familia, porque se entregaron los libros o están en las escuelas ya distribuyéndose los libros en 30 estados, sólo en dos no entregaron libros, dos estados, Chihuahua y Coahuila”, puntualizó.

No obstante, la titular de la SEP, Leticia Ramírez había dicho ayer lunes, que en 26 estados se habían distribuido los volúmenes, mientras que en Coahuila y Chihuahua había una orden para que no se repartieran y que en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán estaban en proceso de distribución.

También, se dijo ayer que en el Estado de México había 20 amparos en contra de la distribución de los libros en una escuela y el presidente dijo que hablaría con el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo de esta situación, sin embargo este martes no se habló del tema.

Durante su mañanera, el presidente López Obrador aprovechó para arremeter nuevamente en contra del ministro Luis María Aguilar, quien otorgó sendos amparos a los gobernadores de Coahuila y Chihuahua para frenar la distribución de los libros de la SEP.

“Un ministro que está bien asociado con potentados decidió resolver que no se distribuyan los libros mediante un amparo”, dijo el mandatario federal en referencia al ministro Aguilar.

Acusó que hay quienes buscan parecer “progres buena ondita” en su actitud pero critican el contenido de los libros de texto sobre el tema de “la diversidad sexual”.

Concluyó sobre la diversidad sexual que había que respetar la preferencias sexuales de cada persona y que a él no le gustaba la palabra tolerancia, sino que le gusta decir respeto: “a mí no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto”, concluyó.