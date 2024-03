Incendios forestales en México cobran la vida de 4 personas; 116 siguen activos

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay 116 incendios forestales activos y que el Estado de México es la entidad más afectada con al menos 20 siniestros.

“En efecto, en donde hay más incendios registrados es en el Estado de México y está trabajando la Secretaría de Defensa, la Marina, Protección Civil, autoridades locales y municipales, por ejemplo el incendio de Valle de Bravo. Ayer me informaron que se había controlado el de Jilotzingo en el Estado de México, aunque se volvió a prender el pasto, pero se está trabajando, tanto la Comisión Forestal, seis mil elementos y se están utilizando helicópteros y se está atendiendo el problema”.

El presidente reportó la muerte de cuatro personas por intentar apagar los incendios forestales en Jilotzingo, en el Estado de México: un policía, un brigadista y dos comuneros. Además, enfatizó que se debe indagar sobre si los incendios registrados hasta el momento fueron provocados.

“Tendremos que ver si son incendios provocados o es por la situación de sequía y quienes no tienen cuidado, y provocan los incendios sin que haya detrás motivo que no lo descarto de las empresas que fraccionan que se dedican a hacer vivienda, los intereses inmobiliarios están ahí, lo que estamos buscando es que no haya desgracias”, dijo López Obrador desde la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo federal, dijo que las autoridades orientarán a la gente para evitar riesgos en comunidades amenazadas por los incendios forestales.

Los incendios en Rancho Blanco, San Luis Ayucan y Santa María Mazatla en Jilotzingo, iniciaron en los Bienes Comunales de Santa María Mazatla hace siete días y al corte de hoy por la mañana han devastado más de 500 hectáreas de bosques de coníferas.