Eduardo Verástegui amenaza a ambientalistas y comunidad LGBT con video disparando arma

Eduardo Verástegui, aspirante a una candidatura independiente a la presidencia de la República en las elecciones de 2024, hizo una publicación en redes sociales contra la comunidad LGBT y ambientalistas, la cual causó rechazo y críticas.

"Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Los leo", escribió Verástegui en una publicación que acompaña un video donde el también actor dispara un arma larga.

Los leo. pic.twitter.com/qGq6iqVL3h — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 9, 2023

El mensaje de Verástegui de inmediato causó rechazo en redes sociales, donde algunos usuarios incluso tildaron como mensaje de odio la publicación.

Horas después de la primera publicación, Eduardo Verástegui tuvo que escribir un nuevo mensaje matizando el mensaje con el que acompañó el video.

"¡Calma, calma! No se me alarmen, no se me asusten, no se tomen el mensajito literalmente. ¿Ustedes no saben lo que es la sátira?", escribió.

Asimismo, acusó que "los progres" son expertos en violencia. "El ladrón juzga por su condición", añadió.

En esta segunda publicación los comentarios señalaban la incapacidad de Verástegui para reconocer el error que cometió al emitir un comentario considerado por muchos como "extremista".

Eduardo Verástegui ha sido sumamente vocal sobre su oposición a temas como la legalización del aborto o las infancias trans. Igualmente rechaza la adopción homoparental y el matrimonio igualitario.