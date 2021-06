Descarta AMLO situación grave por muertes de vacunados contra Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la vacuna anticovid tenga que ver con el deceso de seis personas, pese a contar con el esquema completo de vacunación, y desestimó que se trate de un tema grave al tratarse de pocos casos.

“No es un asunto grave esto que me están planteando, no me habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia. Acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó, es mínimo, o sea, prácticamente inexistente”, aseguró.

López Obrador aseguró que todos los días se tiene reunión con el gabinete de salud y no tenía conocimiento de que han fallecido personas de Covid-19 con el esquema completo de vacunación, pero se comprometió a revisar el caso.

Foto: Cuartoscuro

Mencionó que en Sonora hay un repunte de contagios por Covid-19, pero aseguró que no es alarmante y no tiene que ver con el regreso a clases; en la Ciudad de México solo se han registrado ocho casos para toda la población, que no es un nivel extremo.

Reconoció que si bien hay posturas de quienes no quieren el regreso a clases, este tipo de noticias solo los alarman y se trata de noticias que son falsas o exageradas.