Colectivos de búsqueda se unirán en Jornada Nacional y sin ayuda del gobierno

Más de 300 buscadoras y buscadores de alrededor de 250 colectivos de búsqueda distribuidos a lo largo de 30 entidades del país se unificarán el próximo 19 y 20 de abril en la llamada Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria en México.

Así lo dieron a conocer diversos colectivos en conferencia de prensa llevada a cabo en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en la cual hicieron un llamado a aquellas familias que aún no se integran a algún colectivo y realizan actividades de búsqueda aisladas.

Esta unificación nacional se ha estado realizando en los últimos tres meses de forma privada en vistas a la próxima Jornada Nacional de Búsqueda y una marcha programada para el próximo 10 de mayo.

Las y los ponentes advirtieron que el diálogo entre colectivos y las actividad a realizarse a nivel nacional se harán sin ayuda alguna del gobierno, al que reclamaron por la falta de diálogo, atención, debilitamiento de instituciones y el borrado de registros de personas desaparecidas.

“Con el estado o sin el estado, y por encima del estado; no hay quien vaya a parar está movilización (...) Queremos que les duela, empaticen y sepan que estamos todos unidos”, declaró Juan Carlos Trujillo Herrera, de Familiares en Búsqueda María Herrera.

Las familias arremetieron contra el gobierno del presidente López Obrador, asegurando que ya no buscan que los reciban en Palacio Nacional: “es muy tarde para que AMLO nos reciba, solo sería para tomarse la foto”, aseguró Jorge Verástegui, quien busca a su hermano desaparecido en Coahuila.

De igual forma le recordaron al Presidente aquella frase que él mismo mencionó en una de sus conferencias matutinas cuando se revelaron presuntos actos de corrupción de su hijo, José Ramón López Beltrán: “con los hijos no”, mencionó AMLO en aquella ocasión.

La frase fue retomada por las familias durante la conferencia de este jueves, y recalcaron que la diferencia es que al Presidente no le han desaparecido un hijo, a ellos sí.

“El Presidente no reconoce el problema, y si un problema no se reconoce, no se puede solucionar”, reclamó María Herrera Magdaleno, madre buscadora y activista.

La falta de confianza de las y los buscadores en el gobierno es tal que prefieren pedirle ayuda al crimen organizado que a las autoridades federales y estatales, aseguró Miguel Ángel Trujillo Herrera, fundador de Miguel Ángel Trujillo Herrera.

“A mí personalmente me ha funcionado más llamarle a la delincuencia organizada y pedirles ayuda para que me dejen buscar a mis hermanos desaparecidos. Se puede apiadar más el crimen organizado que el mismo gobierno”, dijo el miembro de la asociación Armadillos Rastreadores.

De igual forma otras familias pidieron piedad al crimen organizado, y les solicitaron que, aunque sea de forma anónima, den información del paradero de sus familiares para que puedan encontrarles.

Los colectivos también reclamaron a los partidos políticos de intentar hacer propaganda con sus historias y situación de vida, y exigieron un alto al uso político de su lucha.

No permitiremos que nos utilicen como botín político. Queremos distanciarnos de eso porque manchan nuestra lucha.

Este sexenio ha sido en el que más familias se han unido a la búsqueda de sus seres queridos y más colectivos se han creado en la historia país; no obstante, y pese al ofrecimiento de ayuda de las familias, el gobierno nunca se ha puesto en contacto con ellos para colaborar en conjunto en esta búsqueda, aseguraron los colectivos.