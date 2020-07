Aumenta llegada de menores migrantes a México

Según los registros del Instituto Nacional de Migración (INM), las presentaciones ante las autoridades mexicanas de niñas y niños migrantes que atravesaban nuestro país tuvieron un incremento histórico.

La Unidad de Política Migratoria anotó 51 mil 999 menores presentados durante 2019, de los cuales la mayoría ya fueron regresados a sus países de origen. Según datos del INM, en 2018 se contabilizaron 29 mil 258 infantes.

La información recabada sobre el año pasado señala que 11 mil 866 de los menores llevados ante la autoridad migratoria fueron niñas y niños migrantes no acompañados provenientes, la mayor parte, de países centroamericanos.

El Sol de México adelantó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza una propuesta de sentencia con la que se busca ordenar que el Estado mexicano reconozca, “prima facie”, la condición de refugiados de las niñas y niños migrantes no acompañados que atraviesan en caravanas el país, esto como parte de las medidas necesarias para su protección integral en todo el territorio nacional.

“Reconociendo su condición de refugiados "prima facie" se garantiza que, quienes se encuentren acompañados de su familia, permanezcan dentro de ella; y, quienes no se encuentren (menores no acompañados o separados), una vez identificados por las autoridades migratorias, se tomará en cuenta esta condición para evaluar su reintegración —o no— a su núcleo familiar, esto conforme al interés superior de la infancia", se expone. La propuesta que el ministro Juan Luis González presentará ante la Primera Sala explica que con el reconocimiento "prima facie" se garantiza el derecho de los menores migrantes a no ser devueltos a aquellos países en los que se advierta puedan sufrir algún riesgo.

El amparo que analizará la Corte fue promovido por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A. C., que busca que el gobierno implemente medidas de protección y garantías de derechos humanos para los integrantes de las caravanas migrantes que ingresaron a México.

Para organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia es imperativo que en México se garantice la no detención de niñas, niños y adolescentes migrantes en estaciones migratorias y que se establezcan mecanismos de cuidados alternativos basados en evidencia y recomendaciones internacionales.