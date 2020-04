AMLO actuó tarde ante pandemia por Covid-19: José Narro

José Narro Robles, exsecretario de Salud, aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha actuado tarde ante la epidemia de Covid-19. “La autoridad sanitaria debió haberse ejercido con capacidad y liderazgo, creo que ha faltado eso, liderazgo”,

Aseguró que ha sido crítico de cómo se han planteado las cosas ante la emergencia sanitaria e hizo un llamado al para “actuar con responsabilidad y profundizar las medidas de prevención como mantener el confinamiento domiciliario, la sana distancia, disminuir la movilidad y reforzar la higiene”.

También cuestionó el registro de los casos de Covid-19 por parte del gobierno, puesto que consideró que “no representan la totalidad de las infecciones, hay muchos más que no están en la contabilidad”.

Al participar en la emisión de “La UNAM Responde”, transmitida por TV UNAM, el ex funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto dijo que “llegará el momento en el que tendremos que hacer el recuento y aprender de lo que no se hizo bien y no volver a repetirlo”.

El también exrector de la Universidad Narro Robles aseguró que la capacidad de respuesta de México debe apoyarse en el conocimiento científico y humanista, y señaló que la emergencia sanitaria que enfrentamos es generada por un virus, pero también por los estilos de vida y la globalización, y para solucionarla se requieren respuestas científicas y éticas.

Explicó que el crecimiento acelerado del número de casos es una situación esperada en una pandemia de esta naturaleza. Desde hace tiempo se sabía que llegaríamos a este punto, por cómo se ha comportado el coronavirus en el mundo, con impacto en más de 200 naciones.

Si hay una institución que suma ciencia, humanidades, tecnología, sensibilidad social y compromiso, es justamente nuestra casa de estudios. “Los pumas estamos presentes, haciéndole frente al problema y contribuyendo con el país. Es la tarea de los universitarios”, resaltó.

Subrayó que esta crisis es una oportunidad para entender que debemos aprovechar el desarrollo científico que se ha alcanzado, y una vez terminada la pandemia, las sociedades deben hacer cambios permanentes.

“México debe invertir más en ciencia y tecnología. Nos duele mucho estar por abajo del promedio de América Latina en cobertura de educación superior. Hay muchas cosas por hacer, pero se deben hacer con unidad, debemos estar unidos”.

Respecto a las lecciones aprendidas hace poco más de una década con la aparición de la influenza AH1N1, recordó que se desarrolló el sistema de monitoreo epidemiológico, que ha vigilado la aparición de amenazas para la población, pero estimó necesario dar un paso adelante a fin de que sus resultados sean considerados para determinar las políticas de salud.