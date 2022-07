“Tenemos que respetar la soberanía de México”: Ken Salazar

No diría que hemos fallado, al contrario, creo que hemos hecho muy buenas cosas en México para apoyar la agenda de seguridad a través de múltiples administraciones, responde Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en este país, cuando le preguntamos si no cree que los esfuerzos para ayudar a reducir la violencia del narcotráfico han fracasado.

Le recordamos que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la relación con Estados Unidos parece fría, como si en Palacio Nacional no importara nada de lo que el norte dice, especialmente Joe Biden y los empresarios. Y la violencia, mientras tanto, continúa aterrorizando por todos los rincones de esta nación.

Salazar asegura que contribuyen con las agencias de la ley estadounidense, como el FBI, para apoyar la agenda de seguridad de México. “Tenemos un progreso significativo, no hay duda de que tenemos que hacer mucho más”, dice lentamente, hace unas pausas largas y su voz es débil, suena lejana.

Nos hacen ver que está cansado. Es la mañana del viernes 15 de julio de 2022, el embajador llegó en la madrugada a la Ciudad de México, procedente de Washington DC. Estuvo en la reunión de los presidentes Biden y López Obrador en donde emitieron un comunicado conjunto con pocos detalles, pero muchos planes a futuro. Es un buen mapa de ruta de lo que se hará para aprovechar la relación de los dos países, recuerda en una mesa con reporteros invitados a escuchar detalles del viaje, con café negro y galletas, en la residencia de Reforma 2414, en Lomas Altas.

“Obviamente somos invitados en este país. Tenemos que respetar la soberanía de México, pero tenemos que trabajar con ellos para abordar el tema juntos. Plan Mérida. Tuvo muchos éxitos. Nuestro Marco Bicentenario para la Seguridad ya ha tenido éxitos”.

El reportero insiste en que parece que a Estados Unidos no le hacen mucho caso, que incluso el Plan Mérida ya se dejó de lado y que la percepción es que incluso a la gente de la DEA ya no la quieren aquí.

“Esa no ha sido mi experiencia”, dice como meditando Salazar. “He estado

en reuniones con el secretario de Relaciones Exteriores y con el gabinete de seguridad, junto con todas nuestras agencias, incluido el nuevo jefe de la DEA, sentado

a mi derecha. Entonces, si no fuéramos bienvenidos aquí en México, eso no

sucedería”.

En su opinión, el desafío es muy grande y difícil.

“Pero estamos progresando. Y el desafío se ha vuelto aún más difícil debido a eso. Pandemia, tráfico de armas, por un montón de cosas”. Asegura que están comprometidos, hay dinero que usan para para entrenar y para traer equipo.

CARO QUINTERO

Viernes 15 de julio del 2022. Unas horas después de salir de la embajada, la noticia comienza a circular por todos los portales de noticias de México. Fragmentos de información se van pegando al cuerpo del texto, al guión del locutor de radio, hasta recibir la comunicación oficial que no deja lugar a dudas en ninguna redacción: “La Secretaría de Marina a través de la Armada de México informa que hoy, en un operativo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con personal naval, se logró la detención de un presunto transgresor de la ley, en el estado de Sinaloa, señalado como un objetivo prioritario para el Gobierno de México y de los Estados Unidos de América”.

La Marina confirmaba así la detención de Rafael Caro Quintero:

“Esta acción derivó de trabajos de campo y gabinete, realizados desde su liberación en 2013, lo que permitió la ubicación de citada persona en el municipio de San Simón (Choix), Sinaloa, quien era buscada por las autoridades de seguridad del gobierno mexicano, contando con dos órdenes de aprehensión en su contra, así como con una orden de extradición a Estados Unidos”.

J. Jesús Esquivel, en su libro La CIA, Camarena y Caro Quintero, dice que era un norteño alto, bragado, presumido y mujeriego, que apareció como el primer narcotraficante mexicano de talla internacional. “Su único mérito fue haber desafiado a Estados Unidos dándole muerte a Kiki Camarena”, escribe el periodista. Enrique Camarena fue secuestrado, torturado y ejecutado en Guadalajara en 1985, era agente de la Administración Federal Antidrogas, la DEA, por sus siglas en inglés.

“Hoy, nuestro increíble equipo de la DEA en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para capturar y arrestar a Rafael Caro Quintero”, informó Anne Milgram, jefa de la DEA, a través de un comunicado. “El arresto de hoy es el resultado de años de sangre, sudor y lágrimas. Sin tu trabajo, Caro Quintero no enfrentaría la justicia. Gracias. Estoy agradecida por todos y cada uno de ustedes”, escribió Milgram a sus agentes.

“No hay escondite para nadie que secuestre, torture y asesine a las fuerzas del orden estadounidenses. Estamos profundamente agradecidos a las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Rafael Caro-Quintero. El arresto de hoy es la culminación del trabajo incansable de la DEA y sus socios mexicanos para llevar a Caro-Quintero ante la justicia por sus presuntos delitos, incluida la tortura y ejecución del agente especial de la DEA Enrique Kiki Camarena”, dijo el fiscal general estadounidense Merrick B. Garland.

Después de estas y otras declaraciones, Ken Salazar salió a decir que la DEA no tuvo nada que ver en la captura del legendario narcotraficante:

“Semar realizó con éxito el operativo para capturar a Rafael Caro Quintero. Felicitamos a Semar por ejecutar la operación y lamentamos la pérdida de 14 valientes infantes de marina mexicanos. Para aclarar, ningún personal de los Estados Unidos participó en la operación táctica que resultó en el arresto de Caro Quintero: la aprehensión de Caro Quintero fue realizada exclusivamente por el gobierno mexicano. El arresto de alguien que durante mucho tiempo aterrorizó a los ciudadanos mexicanos y está implicado en la tortura y muerte de un agente de la DEA es un hito no sólo para nuestros gobiernos, sino también para la gente de nuestros países. La exitosa operación mexicana ejemplifica lo que podemos lograr al trabajar juntos para salvaguardar a los ciudadanos de México y los Estados Unidos”, dijo el embajador de Estados Unidos en este país.

UNA RELACIÓN FUERTE

La mañana del viernes 15 de julio era para platicar de la reunión en Washington.

Los reporteros, escépticos, cuestionaron la buena fe del gobierno de México y si sería posible que EU hiciera cumplir las promesas que los políticos del sur tomaron como suyas para mejorar el futuro de la región.

“Yo diría que nuestra relación, entre Estados Unidos y México, es una relación muy buena y fuerte”, reiteró Ken Salazar. “Esta declaración es la edificación, por así decirlo, de esa relación. No podemos darnos el lujo de no tener una buena relación con México”.

Salazar dijo que desde el punto de vista económico y comercial las dos naciones

están muy ligadas y esa relación debe

continuarse.

“¿Las relaciones están en un punto bajo?”, preguntó Salazar. “Mi respuesta a eso es no. Creo que nuestras relaciones son muy buenas. Creo que los retos son muy duros. Y como decía, en respuesta a la mayoría de las preguntas, muchos de estos desafíos nos llevan a este punto de inflexión en la historia. Así que depende mucho de nosotros hacerlo bien”.

Las preguntas regresaban a la colaboración para combatir la violencia en este país.

“Trabajamos mucho con el gobierno mexicano”, fue tajante Salazar, antes de que fuera mundialmente pública la detención de Caro Quintero. “Tenemos enormes recursos y brindamos apoyo para que puedan hacer intercepciones de diferentes tipos, capturando a personas muy malas, incluidos los líderes de los cárteles. Pero somos invitados en este país, así que respetaremos la soberanía de México. La relación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que superviso aquí en México, es buena. ¿Podría ser mejor? Trabajamos un poco todos los días. Antes de irme me reuní con los líderes clave de México y nuestras agencias contra el crimen organizado y las organizaciones criminales transnacionales en Washington. Tuve reuniones con el Departamento de Justicia sobre el mismo conjunto de temas. Y la próxima semana, continuaré las mismas conversaciones”.

Tal vez esto explique su serenidad:

“Trato de mantenerme alejado del ruido. Mantenerme enfocado en mi trabajo diario. Y mi trabajo diario en el ámbito de la seguridad es algo que valoro mucho. Fui fiscal general de mi estado durante seis años y sé la importancia que tiene (...) Muchas cosas suceden en esa arena”.