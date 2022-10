Tatiana Clouthier renuncia como secretaria de Economía: “Hay que saber cuándo retirarse”

Tatiana Clouthier presentó este jueves su renuncia a la Secretaría de Economía, cargo que ocupaba desde el 4 de enero de 2021.

"Nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. No obstante, uno debe saber cuándo retirarse, no hay posición más importante que otra, hasta el público y la porra es un lugar importante. Me paso a la porra", expresó.

Puedes leer también: Los consumidores son más desconfiados que hace un año: Inegi

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo anunció al principio de su conferencia matutina, aseguró que la funcionaria no saldría "por la puerta de atrás".

“Informarles que recibí un escrito de Tatiana en donde me comunica que desea reiterarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación y respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones y criterio”, apuntó.

Foto. Omar Flores | El Sol de México

Posteriormente, Tatiana Clouthier leyó la carta dirigida al presidente con la que presentó su renuncia para evitar especulaciones y agradeció el tiempo que trabajó en conjunto con la 4T.

"Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la cuarta transformación. Me tocó ser invitada en las ligas mayores, conocer el país, representarlo y jugar en distintas posiciones".



🔴 Durante la mañanera, @tatclouthier agradeció al mandatario López Obrador por invitarla a colaborar en su administración.



🗣️ “Me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo y jugar en distintas posiciones”, dijo.



📹 Gobierno de México pic.twitter.com/OcYWflLX8o — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 6, 2022

La decisión de la funcionaria ya había sido tomada desde julio y platicada con el mandatario el mes siguiente.

"Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra o como le decimos desde el espacio común, a ser una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite dejar de involucrarnos en el país".

Clouthier con voz quebradiza añadió que lo único que salía de su boca y de su corazón era gratitud hacia el presidente.

"Por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria”.

Finalmente, López Obrador dijo que por respeto, mañana se dará a conocer a la persona que remplazará a Clouthier en la Secretaría de Economía.