Según contrato firmado por Ancira, no hubo sobornos en venta de Agro Nitrogenados

Al firmar el contrato de compraventa de Agro Nitrogenados, el empresario Alonso Ancira Elizondo –como vendedor– se dio el lujo de declarar por escrito no haber entregado dinero a cambio de que Petróleos Mexicanos (Pemex) adquiriera a sobreprecio su planta chatarra de fertilizantes.

“Que ninguno de los Accionistas, los Vendedores, Agro Químicos ni Agros Seguridad, ni ninguno de los consejeros, directivos, empleados, agentes o cualquier persona física o moral actuando en su nombre, ha dado o recibido u ofrecido dar o recibir, de manera directa o indirecta, cualquier regalo, pago, coima, compensación, gratificación, dádiva, contribución o gasto de cualquier naturaleza a ningún cliente, empleado gubernamental u otra persona que pudiera ser considerado como ilegal o contrario a la legislación aplicable”, se lee en el documento del cual El Sol de México tiene copia.

Sus declaraciones firmadas en el contrato celebrado el 20 de diciembre de 2013 distan de lo que investigaciones encontraron años después y que apuntan a que el llamado “rey del acero” concretó la venta de su planta al gobierno de Enrique Peña Nieto a cambio de sobornos.

De acuerdo con las investigaciones, el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se habría comprometido con la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Ancira, a conseguir que Pemex “le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país, a cambio de una cantidad de dinero”, se lee en el auto de la audiencia por la cual un tribunal de Madrid decidió extraditar al exfuncionario peñista a México.

En lo que respecta al caso Agro Nitrogenados, entre el 12 de junio y el 20 de noviembre de 2012 –cuando ya se sabía que Peña Nieto sería el nuevo presidente de México– AHMSA habría realizado cinco transacciones injustificadas por 3.4 millones de dólares a una cuenta bancaria en Suiza perteneciente a una compañía constituida por Lozoya Austin, quien en marzo de ese año cedió sus acciones a su hermana.

Un año después, el 17 de diciembre de 2013, Lozoya propuso al Consejo de Administración de Pemex adquirir los activos de la planta de fertilizantes de Altos Hornos, pese a los diversos informes que desaconsejaban su compra dado que ésta había permanecido inactiva durante 14 años y era necesario invertir una gran cantidad de dinero para que volviera a operar con normalidad.

Ya en México, la versión que Emilio Lozoya dio a la Fiscalía General de la República (FGR) refiere que fueron el propio Peña Nieto y el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, los interesados en concretar la operación porque “se tenían que cumplir los compromisos con diversos empresarios”.

“Era evidente el interés personal de Luis Videgaray Caso en que saliera dicha operación, ya sea porque obtendrían un posible beneficio indebido, o bien para pagar los favores anteriormente contraídos, o bien, ambos… Lo que sí me parece claro es que, mediante esta operación, Alonso Ancira se pudo deshacer de una planta de fertilizantes que no le generaba ingresos y que tenía años sin funcionar”.

El empresario acerero ha insistido en que no sobornó a ninguna autoridad para que Pemex comprara Agro Nitrogenados, tal como lo sostuvo desde el día en que concretó la venta de la planta, aunque ha reconocido que apoyó la campaña presidencial de Peña Nieto con “un par de millones de dólares” en “diferentes apoyos y circunstancias”.

“No yo en lo personal, Altos Hornos apoyándolo. ¿Pero qué me dio a cambio? Me quitó los aranceles del acero y eso me costó cientos de millones de dólares por año”, dijo el empresario al periodista Carlos Loret de Mola en noviembre pasado.

LOS FIRMANTES

El contrato de compraventa no fue firmado por Emilio Lozoya, sino por José Manuel Carrera Panizzo en su calidad de apoderado legal de Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., filial de la petrolera estatal.

Carrera Panizzo, colaborador de Lozoya y director de PMI Comercio Internacional en el sexenio peñista, fue inhabilitado en agosto de 2020 por 10 años por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y se le impuso una sanción resarcitoria de cuatro mil 206 millones de pesos por su responsabilidad directa en la adquisición de la planta a sobreprecio.

De la parte vendedora suscribió el contrato Alonso Ancira como representante legal de las empresas Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Agro Inmuebles, S.A. de C.V. y Agro Administración, S.A. de C.V., filiales de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA).

También firmaron sus subsidiarias Agro Químicos, S.A. de C.V. y Agros Seguridad, S.A. de C.V., representadas por Andrés González Saravia Coss, directivo de AHMSA.

Y como accionistas y obligados solidarios de las empresas vendedoras participaron Grupo Agromex, S.A. de C.V. y Minera del Norte, S.A. de C.V. (Minosa), representadas también por Ancira Elizondo.

Al momento de la firma, Minosa contaba con 788 millones 929 mil 747 acciones ordinarias de la parte variable del capital social de Agro Nitrogenados, en tanto que Grupo Agromex tenía un millón de acciones ordinarias de la parte fija y 187 millones 768 mil 597 acciones de la variable.

La planta de fertilizantes localizada en Pajaritos, en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, contaba con una superficie de 109 hectáreas y una capacidad instalada para producir 990 mil toneladas por año de urea (insumo estratégico para el agro nacional), 270 mil toneladas de nitrato de amoniaco, 215 mil toneladas de ácido nítrico y 600 mil toneladas del fertilizante conocido como UAN-32.

Entre los activos vendidos a Pemex se contabilizaron, además de la planta y sus inmuebles, todos los permisos, concesiones y autorizaciones vinculados a ella, “tales como infraestructura, puertos, muelle, vías de ferrocarril, bodegas, almacenes, esferas de almacenamiento, plantas de emergencia, sistemas de aire acondicionado, equipos de regulación y suministro de energía eléctrica, equipos de protección contra incendios, contratos, contratos comerciales que rigen la relación de negocios con los clientes de los vendedores, los contratos de mantenimiento y cualquier otro contrato relacionado con la prestación de servicios en relación con la planta”.

Al hablar de muelle, el contrato especifica que se trata del contrato por el que la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos (APIC), dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), otorgó a Agro Nitrogenados el derecho para operar y explotar la terminal portuaria especializada de carga en la Laguna de Pajaritos: 110 mil metros cuadrados de zona marítima y 15 mil 692.94 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre.

La compraventa se pactó en 275 millones de dólares: 264 millones por la totalidad de los activos excluyendo los inmuebles y 11 millones por los inmuebles.